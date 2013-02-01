T24 LogoT24 Logo
Politika

İmralı'ya gidecek ikinci heyetteki isimler belli oldu

Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gidecek ikinci heyette Ahmet Türk, Sırrı Sakık, Ayla Akat yer alacak

01 Şubat 2013 10:19

Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşecek ikinci heyette yer alanlar belli oldu. DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, BDP milletvekili Ayla Akat ve Sırrı Sakık, Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gidecek.

Ahmet Türk, Paris'te öldürülen üç PKK'lının cenazeindeki konuşması nedeniyle Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmiş ve İmralı'ya ikinci ziyaretin yapılmamasında bunun etkili olduğu ortaya çıkmıştı.

Türk'ün, Erdoğan'la bir görüşme yaptığı bilgisi dün kulislere yansıdı. Önder Yılmaz ve Namık Durukan'ın Milliyet'teki haberine göre, Adalet Bakanlığı'nın adaya gidecek isimler arasında Türk'e de yer vermesi sürpriz olarak yorumlandı. Heyetin kısa süre içinde, adaya giderek Öcalan ile bir araya geleceği ve müzakere öncesi yol haritasının masaya yatırılacağı kaydedildi.

Abdullah Öcalan'ın Türk'ü partinin "akil adamı" olarak değerlendirdiği ve heyette mutlaka yer almasını istediği belirtildi.

Dayısının ölümü için Erdoğan'a başsağlığı dileyen Sakık "Bu aralar güzel şeyler konuşuyorsunuz" dedi.

Erdoğan, "Bu süreçteki bazı açıklamalar doğru değil. Arkadaşlarınızı kontrol etseniz iyi olur" yanıtını verdi.


Sembolik çekilme teması


İmralı görüşmeleri sonrasında hükümet ve MİT’le yapılan görüşmeler devam edecek. Bu görüşmelerden olumlu sonuç alınması halinde örgütün, “Dersim, Botan ve Serhat” olarak adlandırdığı Tunceli, Van, Siirt ve  Şırnak bölgesinden, silahsızlanmanın ilk adımı olarak Kuzey Irak’a doğru sembolik gruplar halinde çekilecekleri öğrenildi.

Çekilecek olan grupların silahlı mı, silahsız mı olacağı konusunda ise görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

ETİKETLER

ahmet türkayla akatsırrı sakıkbdpdtkimralıabdullah öcalan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24