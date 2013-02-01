İmralı'ya gidecek ikinci heyetteki isimler belli oldu

Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşecek ikinci heyette yer alanlar belli oldu. DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, BDP milletvekili Ayla Akat ve Sırrı Sakık, Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gidecek.

Ahmet Türk, Paris'te öldürülen üç PKK'lının cenazeindeki konuşması nedeniyle Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmiş ve İmralı'ya ikinci ziyaretin yapılmamasında bunun etkili olduğu ortaya çıkmıştı.

Türk'ün, Erdoğan'la bir görüşme yaptığı bilgisi dün kulislere yansıdı. Önder Yılmaz ve Namık Durukan'ın Milliyet'teki haberine göre, Adalet Bakanlığı'nın adaya gidecek isimler arasında Türk'e de yer vermesi sürpriz olarak yorumlandı. Heyetin kısa süre içinde, adaya giderek Öcalan ile bir araya geleceği ve müzakere öncesi yol haritasının masaya yatırılacağı kaydedildi.

Abdullah Öcalan'ın Türk'ü partinin "akil adamı" olarak değerlendirdiği ve heyette mutlaka yer almasını istediği belirtildi.

Dayısının ölümü için Erdoğan'a başsağlığı dileyen Sakık "Bu aralar güzel şeyler konuşuyorsunuz" dedi.

Erdoğan, "Bu süreçteki bazı açıklamalar doğru değil. Arkadaşlarınızı kontrol etseniz iyi olur" yanıtını verdi.



Sembolik çekilme teması



İmralı görüşmeleri sonrasında hükümet ve MİT’le yapılan görüşmeler devam edecek. Bu görüşmelerden olumlu sonuç alınması halinde örgütün, “Dersim, Botan ve Serhat” olarak adlandırdığı Tunceli, Van, Siirt ve Şırnak bölgesinden, silahsızlanmanın ilk adımı olarak Kuzey Irak’a doğru sembolik gruplar halinde çekilecekleri öğrenildi.

Çekilecek olan grupların silahlı mı, silahsız mı olacağı konusunda ise görüşmelerin devam ettiği bildirildi.