Demirtaş: HDP'yi dışlama girişiminin darbe harekâtından sonra bile devam ediyor olması çiğliktir, akılsızlıktır

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, darbe girişiminin ardından liderler zirvesi çağrısı yapmasına karşın bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceği liderler zirvesine çağrılmamasını “Çiğlik ve akılsızlık” olarak yorumladı. Demirtaş, “Üzülürüm sadece, şu an sıradan bir seçim rekabeti yaşadığımız bir dönemde değiliz” diye konuştu.

"Bir kez daha HDP’yi dışlayarak, yokmuş gibi davranarak Türk milli mutabakatı, milli cephesi etrafında sorunları çözeceğiz diyorlarsa kendileri bilirler" diyen Selahattin Demirtaş, "Bir kez daha HDP’yi dışlayarak, yokmuş gibi davranarak Türk milli mutabakatı, milli cephesi etrafında sorunları çözeceğiz diyorlarsa kendileri bilirler. Ama ben bu yaklaşımın çok yanlış ve eksik olduğunu düşünüyorum. 6 milyon oy almış bir partiyiz. Parlamentonun üçüncü büyük partisiyiz" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'ya konuşan Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

‘3. partiyiz’

“Bir defa HDP’nin Türkiye’de siyasetten halen dışlanma girişimi ve bir ayrımcılığa girişiminin darbe harekâtı sonrası bile devam ediyor olması çiğliktir, akılsızlıktır. Darbenin sonuçlarını henüz yeterince idrak edemediklerinin göstergesidir. Türkiye’de demokrasinin anahtarı HDP’dir. HDP’nin temsil ettiği toplumsal kesimlerdir. Darbeyi tetikleyen Kürt sorununun askere, orduya havale etmiş olan anlayıştır. Şimdi bir kez daha HDP’yi dışlayarak, yokmuş gibi davranarak Türk milli mutabakatı, milli cephesi etrafında sorunları çözeceğiz diyorlarsa kendileri bilirler. Ama ben bu yaklaşımın çok yanlış ve eksik olduğunu düşünüyorum. 6 milyon oy almış bir partiyiz. Parlamentonun üçüncü büyük partisiyiz.”

"Nasıl içine sindirdiler"

“Türkiye’nin sorunlarının çözümüne dair bizim de görüş ve önerilerimiz var. Ama bunlar devlet katında kıymeti harbiye görmüyorsa, toplum katında görüyor. Üzülürüm sadece şu an sıradan bir seçim rekabeti yaşadığımız bir dönemde değiliz. Darbe akşamı, darbeye net bir karşı duruş sergilemiş bir partiyiz. Diğer muhalefet partilerinin de bunu içine sindiriyor olması da bence çok tuhaftır. Demokrasi şöleni adı altında HDP gibi toplumun asıl sorun yaşayan kesimlerini temsil eden bir çizginin dışlanıyor olması Türkiye’de sorunların kolay kolay çözüm yoluna girmeyeceğini gösteriyor. Darbeciler; zaten bir ayrımcılık, bir etnik iç çatışma yaratmak istiyor. Bunlar da bunun ekmeğine yağ sürüyorlar.

Darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın bütün muhalefet liderlerine teşekkür ettiğinin anımsatılması üzerine Demirtaş, “Kişisel öfke duyuyorlar HDP’ye karşı. HDP en nihayetinde AKP’ye karşı en sert muhalefeti yürüten parti oldu. Bir de bizi şiddetle özdeşleştirmeye çalışıyorlar. Bu ötekileştirme, hedef gösterme tutumu bir devlet politikasıdır. Bunun değişmediğini, değişmeyeceğini anlatmak, göstermek istiyorlar”