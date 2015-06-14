Demirtaş, HDP'li Altan Tan ve Burcu Çelik'i uyardı

HDP Meclis grubunun ilk toplantısında yeni vekillerden kullanılan söylem konusunda dikkatli olunması istendi. Toplantıda Eş Başkan Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Ben Müslümanım demedi” ifadesi nedeniyle muş Milletvekili Burcu Çelik’i de koruculara yönelik sözleri gerekçesiyle uyardı.

Milliyet'ten Namut Durukan'ın haberine göre, HDP yeni dönemde kriz çıkarmak istemiyor. Bu nedenle 80 milletvekili ile geçen perşembe yapılan toplantıda, milletvekillerinin önümüzdeki dönemde parlamento ve parlamento dışındaki faaliyetleri ve söylemlerine yönelik genel çerçeve ele alındı. HDP Meclis grubunun yaptığı ilk toplantıda, Tan’ın seçimden önce Kılıçdaroğlu hakkında söylediği, “Ben Müslümanım demedi” ifadesi parti içinde eleştiri konusu oldu. Edinilen bilgiye göre, seçimin ardından gerçekleştirilen geniş katılımlı grup toplantısına Tan katılmadı. Tan, ABD’li bir heyetle randevusu olduğu gerekçesiyle toplantıda yer almayınca Demirtaş, Tan’ın toplantıda hazır bulunması için not gönderdi. Demirtaş’tan gelen not üzerine toplantıya akşam saatlerinde katılan Tan’a kullandığı ifadeler nedeniyle uyarı yapıldı.

‘Partiyi yaralayabilir’

Demirtaş, Tan’ın toplantıya katılmasının ardından Kılıçdaroğlu hakkında söylediklerinin Alevi kesimi rahatsız ettiğini, bu tür söylemlerin parti içinde ve halkta rahatsızlıkları artırabileceği, bu durumun partiyi yaralayabileceğini aktardı. Demirtaş’ın, açıklama ve söylemlerine daha dikkat etmesi konusunda Tan’ı nazikçe uyardığı ifade edildi. Toplantıda Tan’ın, amacının hakaret ya da Alevileri rencide etmek olmadığını belirterek, o ifadelerle lider olarak Kılıçdaroğlu’nun tabana inemediğini belirtmek olduğunu söylediği öğrenildi. Ancak Demirtaş’ın Tan’a bu tür söylemlerin partilileri rahatsız etiğini belirterek, daha dikkatli bir söylem kullanması gerektiğini bir kez daha vurguladığı kaydedildi.

Demirtaş ayrıca, koruculara yönelik ifadeleri nedeniyle tepki çeken Muş Milletvekili Burcu Çelik’i de uyarırken hatasını anlayıp özür dilemesinin olumlu bir davranış olduğunu aktardığı öğrenildi.

Toplantıda, milletvekillerine ayrı görüntü verilmemesi gerektiği, HDP’nin Türkiye Partisi olduğu ve buna uygun hareket edilmesi gerektiği ifade edildi. HDP’nin yüzde 13 ile Meclis’e girmesinin çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Demirtaş, özellikle Diyarbakır’da yaşanan gerilim nedeniyle bölge milletvekillerinin sağduyulu hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda, HDP’nin yeni dönemde temsil edileceği TBMM Başkanvekilliği için de görüşmeler yapıldı. Bu kapsamda bir kadın milletvekillinin bu görevi yapması gerektiği görüşünde birleşilirken, HDP İstanbul Milletvekili Beyza Üstün’ün ismi öne çıktı. TBMM Katip Üyeliği için de 26 yaşında olan en genç vekil HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer’in ismi dillendirildi.

Toplantıda, yeni dönemde yeni milletvekillerine parti içinde görev dağılımı yapılması için olağanüstü kongre yapılması konusu da ele alındı. Bu kapsamda ekimde HDP’nin olağanüstü kongreye gitmesi de tartışıldı.