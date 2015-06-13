Balbay'dan koalisyon açıklaması: Seçimden önce saz çalan Demirtaş, şimdi de kapı çalmalı

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay koalisyonla ilgili tartışmaları değerlendirirken HDP’ye büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, “seçimden önce sadece saz çaldığını söyleyen Demirtaş’ın, şimdi kapı da çalması gerekir” dedi.

Balbay dün akşam Halk TV’de yayınlanan Fatih Ertürk’ün sunduğu “Türkiye Nereye” programında yaptığı değerlendirmelerde, seçim sonuçlarının öncelikle diktatör heveslerini sona erdirmesi, parlamenter sistemin öne çıkarması bakımından büyük değer taşıdığını vurguladı.

Balbay HDP’nin bu seçimlerde en çok konuşulan partilerin başında geldiğini söyleyerek şunları söyledi:

“ HDP’nin Türkiye partisi olma hevesi, amacı çok önemlidir. İç barış için çok değerlidir. Seçimlerden önce HDP’nin önceliğini Türkiye partisi olmaya vermesi, MHP’nin de hiçbir provokasyona gelmeyip, gençleri sokağa dökmemeyi temel prensip edinmesi, seçim sürecinin barış içinde geçmesinde çok önemli bir rol oynadı. Şimdi HDP’ye önemli bir sorumluluk daha düşüyor. Demirtaş’ın saz çalma yeteneğinin yanına birde kapıyı çalma yeteneğini konuşturması gerekir.”

HDP’nin 3 büyük ilin yanı sıra Antalya ve Bursa gibi illerden de milletvekili çıkarmasının Türkiye partisi olma hedefinin seçmende karşılık bulduğunu gösterdiğini vurgulayan Balbay, “gelinen noktada Erdoğan’ın politikalarına hayır diyen muhalefet % 60, her şeyini Erdoğan’a bağlayan AKP’de % 40 oy almıştır. 60 40’tan büyüktür. Ama bunu değerlendirebilene, buradan bir enerji üretebilene” dedi.

Balbay programda görüşlerini şöyle sürdürdü:

“CHP’nin önceliği AKP’siz bir seçenektir. Öncelikten de öte temel hedefi budur. Bunun gerçekleşebilmesi için MHP ve HDP’ye sorumluluklar düşmektedir. MHP’nin seçimden önceki provokasyona gelmeme, gençleri sokağa dökmeme, iç barışa katkı sağlama hedefinin, seçimden sonraki devamının ne olduğunun önümüzdeki günlerde karar vereceğini düşünüyoruz. HDP de Sayın Demirtaş’ın saz çalma yeteneğinden benzetme yapmak gerekirse akordunu sağlam yapması, Kandil’in ayrı, İmralı’nın ayrı telden çalmaması, HDP’nin Türkiye partisi olan hedefini sürdürmesi gerekir.” diye konuştu.