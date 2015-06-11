Demirtaş: Öcalan silah bırakma çağrısı için İmralı'da hazır, bunu eski başbakan Davutoğlu da biliyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çözüm süreci kapsamında AKP'den gelen HDP, "PKK'ya silah bırakma çağrısı yapsın" açıklamalarına ilişkin olarak, "Sayın Davutoğlu silahların bırakılması için çağrı yapılmasını istiyorsa, buyrun yarın heyetimiz İmralı'ya gitsin. Bu konuda samimiyiz. Üzerimize düşen sorumluluğu da yerine getireceğiz. Sayın Öcalan silah bırakmak konusunda İmralı'da hazır, bunu eski başbakan Davutoğlu da biliyor" dedi.

Demirtaş, HDP heyetinin İmralı'ya gitmek için başvuru yapacağını da açıkladı.

Demirtaş, seçimlerde aday olan milletvekilleri ile gerçekleşecek toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Demirtaş'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

‘İmralı için başvuru yapılacak’

Heyetimiz İmralı'ya gitmek için başvuru yapacak.

Umarım AK Parti, doğru değerlendirme yapar. Atılması gereken konularda iç sorunlara değinirse iyi olur. Biz HDP olarak toplumun beklentisi olan barışı gerçekleştirmek için elimizi taşın altına koymaya hazırız.

'Öcalan silah bırakma çağrısı için İmralı'da hazır'

Sayın Davutoğlu silahların bırakılması için çağrı yapılmasını istiyorsa, buyrun yarın heyetimiz İmralı'ya gitsin. Bu konuda samimiyiz. Üzerimize düşen sorumluluğu da yerine getireceğiz. Sayın Öcalan silah bırakmak konusunda İmralı'da hazır, bunu Sayın Davutoğlu da biliyor.