Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma ve açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016\'dan beri cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin erken seçim çağrını değerlendirdi. Demirtaş, \"HDP seçime hazırdır\" dedi.

Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, avukatları aracılığıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirtaş, CHP\'li milletvekillerinin kendisini ziyaret etmesi ve bu konu üzerinden yapılan tartışmalarla ilgili, \"HDP milletvekillerine ziyaret izni verilmiyor. CHP\'li milletvekillerinin ziyaret sayısı bu nedenle daha fazla görünüyor. Görüşlerimi, merak eden herkesle paylaşırım. Benim ziyaret edilmem, AKP\'yi neden bu kadar panikletiyor; anlamak zor\" diye konuştu.

Demirtaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda HDP\'nin yetkili kurullarının gerekli tartışmaları yaptığını, ortaya somut bir şey çıkması durumunda parti merkezince açıklama yapılacağını kaydetti. Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olup, olmayacağına ilişkin Demirtaş, \"Siyasi yasaklı olsam da olmasam da aday olsam da olmasam da HDP ve şahsım, cumhurbaşkanlığı seçiminde çok iddialıyız ve sonucu kesinlikle bizim tutumumuz belirleyecek. Önce gelişmeleri bir izleyip, adaylık konusunu ondan sonra değerlendireceğiz\" dedi.

\'ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZDI\'

MHP Lideri Devlet Bahçeli\'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısını değerlendiren Demirtaş, \"AKP ve MHP, her gün daha da dibe vurdukları için erken seçim kaçınılmazdı. HDP seçime hazırdır\" diye konuştu.

CEZAEVİNE 174\'Ü YURT DIŞINDAN 2 BİN 348 MEKTUP

Öte yandan HDP tarafından Selahattin Demirtaş için yazılıp, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi\'ne gönderilen mektuplarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, 4 Kasım 2016 tarihinden 15 Şubat 2018\'e kadar Demirtaş\'a 2 bin 158\'i Türkiye\'den 174\'ü ise yurt dışından olmak üzere 2 bin 348 mektup gönderildi. Demirtaş\'a yazılan mektuplar ile birlikte çocukların yaptığı resimler, çeşitli fotoğraflar, kendisi için yazılan şiirlerin de gönderildiği belirtildi. Demirtaş\'a bazı hikayelerin de yazılıp gönderildiği ve bu konuda görüşünün istendiği kaydedildi. Demirtaş\'ın ise mektupların çoğuna cevap yazdığı belirtildi. Selahattin Demirtaş\'ın ayrıca diğer cezaevlerinde bulunan HDP\'li vekillerle mektuplaştığı kaydedildi.