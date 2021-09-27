Demirtaş: HDP bir Türkiye partisidir ve tüm sorunların çözümüne taliptir

Edirne Cezaevi'nde beş yıldır tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin 11 maddelik tutum belgesine ilişkin olarak, "HDP bir Türkiye partisidir ve tüm sorunların çözümüne taliptir." değerlendirmesini yaptı.

Demirtaş Twitter hesabından yapılan paylaşımında, "Bu değerli çağrıların karşılık bulması demokrasimizin ve iç barışımızın gelişip kalıcılaşması açısından son derece önemlidir. HDP bir Türkiye partisidir ve tüm sorunların çözümüne taliptir. Bu deklarasyon da bunun en somut göstergesidir. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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