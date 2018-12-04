Demirtaş hakkındaki hapis cezası kesinleşti, AİHM kararı uygulansa bile tahliye yolu kapandı

T24 Haber Merkezi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yargılandığı ana dava dosyasındaki tutukluluğunu hukuksuz bulduğu ancak tahliye talebi buna rağmen 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hükümlü hale geldi.

İstanbul Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi, Demirtaş’ın eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yargılandığı ve ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası aldığı davaya ilişkin istinaf başvurusunu, AİHM kararından sonra büyük bir hızla gündemine alarak esastan reddetti.

Sırrı Süreyya Önder de cezaevine girecek

Demirtaş için tahliye yolunu kapatan karar uyarınca, aynı davada 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Önder de cezaevine girecek.

Kararda, “Sanıkların terör örgütü propagandası yapmak suçundan işlediklerinin iddia edildiği olayda; yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, başvuruda bulunan sanık müdafilerinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, CMK’nın 280/1- maddesi uyarında istinaf başvurusunun esastan reddine oybirliğiyle karar verildi” dendi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı bakımında itiraz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle alınan karar uyarınca Demirtaş’ın cezası onandı. Buna göre Demirtaş, AİHM kararı uyarınca tahliye edilse bile kesinleşen 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinden çıkamayacak. Demirtaş’ın ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı söz konusu dosya da bu süreçte biterse serbest kalması önündeki yollar büyük ölçüde sonlanacak.

Ne olmuştu?

AİHM, 20 Kasım’da verdiği kararla, 4 Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın "siyasi nedenlerle" tutuklandığını tespitinde bulunmuş ve Türkiye’nin AİHS’in 5. ve 18. maddelerinin ihlal edildiğini belirtmişti. AİHM, ilk kez Türkiye’yle ilgili olarak 18. maddenin ihlal edildiğine yani AİHS’teki hak ve özgürlüklerin amaçlarından saptırılarak uygulandığına hükmetmişti.

TIKLAYIN - Demirtaş'ın tahliye talebinin reddedilmesi neye dayandırıldı, AİHM'in kararı kesin değil mi?

Türkiye’nin 10 bin euro manevi tazminat ile 15 bin euro yargılama gideri ödemesine de hükmeden AİHM, Demirtaş’ın serbest bırakılması yönünde karar vermişti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi ise AİHM kararının ardından Demirtaş’ın avukatları tarafından yapılan tahliye başvurusunu geçen cuma reddetti. Mahkeme, “CMK’nın 100. ve devam maddeleri gereği tutukluluk halinin devamına" ve ayrıca “AİHM’in 20 Kasım tarihli kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 46. Maddesi kapsamında nihai karar olup olmadığının ve sözleşmenin 44/2 Maddesi gereğince kesinleşip kesinleşmediğinin T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı’na sorulmasına” karar verdi.