-DEMİRTAŞ: ''GÖRÜŞME DİYALOĞUN OLABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR'' TBMM (A.A) - 23.09.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Bu görüşme, bir diyaloğun olabileceğini, sorunları tartışmak için hiçbir engelin olmadığını, olmaması gerektiğini göstermesi bakımından önemli'' dedi. Demirtaş, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile TBMM'deki Başbakanlık makamında yapılan görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Geçen hafta yapılması planlanan görüşmenin, Hakkari'deki saldırı nedeniyle bugün gerçekleştiğini belirten Demirtaş, ''siyasi partilerle diyalog içerisinde olabilmek, tartışabilmek, konuşabilmek, görüş alışverişinde bulunabilme süreçlerini çok önemsiyoruz'' dedi. ''Bu görüşme, bütün sorunlarımızı tartışarak, konuşarak, müzakere edilerek çözülebilmesi açısından bir vesile olur. Sadece Hükümetle BDP arasında değil, bütün partiler arasında diyalog sürecinin başlamasına da vesile olur'' diyen Demirtaş, bu nedenle bu görüşmeyi önemsediklerini söyledi. Selahattin Demirtaş, sadece Hükümetle BDP arasında bir uzlaşma sağlanmasının, sorunların çözüleceği anlamına gelmediğinin bilinmesi gerektiğini kaydederek, görüşmenin bir diyaloğun olabileceğini, sorunları tartışmak için hiçbir engelin olmadığını, olmaması gerektiğini göstermesi bakımından önemli olduğunu belirtti.