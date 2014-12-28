Demirtaş: Ey sarayda oturan, Roboski katliamının sorumlusu sensin

Roboski katliamı, üçüncü yıl dönümünde kitlesel eylemlerle protesto edildi. Roboski Meydanı’ndaki eylemde bir konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Adliyedeki dosyayı kapatabildiniz. Emrinizdeki istihbaratçılardan rica ettiniz, dosyayı kapattırdınız ama halkın kan ağlayan dosyası kapanmaz. Roboskili çocukların kanı elinize bulaştı bir kere sarayınızda huzur bulamayacaksınız" diye konuştu.

ANF'de yer alan habere göre, Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Ey sarayda oturan, bizler sizlerden bu katliamın sorumlularından hesap sormadan bir yere gitmeceğiz" diye seslendi.

Selahattin Demirtaş, 3 yıl değil 300 yıl dahi geçse katliamı unutamayacaklarını belirtti.

Şırnak'ın Uludere (Qilaban) ilçesine bağlı Roboski ile sınırda mazot ticareti yapan 34 kişinin TSK’ya ait savaş uçakları tarafından bombalanarak yaşamını yitirmesinin üçüncü yıl dönümünde on binlerce kişi Roboski'ye aktı. Yüzlerce genç Roboski'ye gelen kitle ve heyetleri karşılarken, diğer kentlerden gelen binlerce araçlık konvoy gençler tarafından organize edilerek park edildi.

On binlerin katıldığı anma ve protestoya DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, HDK Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, DBP-HDP bölge il ve ilçe örgütleri, milletvekilleri, KESK, TTB başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum ve meslek örgütü üyeleri katıldı.

KESK, TTB, EMEP'ten katliamı

unutmadık mesajları

Saygı duruşunun ardından DBP Şırnak İl Eş Başkanı Salih Gülenç katılımcıları selamlarken KESK Genel Başkanı Lami Özgen, katliamı kınadıklarını belirterek, "İlk günkü kadar acımız büyüktür ve Roboski'yi unutmadık. İstedikleri kadar birileri ailelere kirli teklifler yapsınlar, Roboski aileleri onlara karşı gösterdikleri direnişi selamlıyoruz. Roboski biziz bizler Roboski'yiz" şeklinde konuştu.

TTB Merkez Konsey üyesi Şehmuz Gökalp Roboskili aileleri 3 yıllık süreçteki tavırlarından kutlayarak tekrar başsağlığı diledi. EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ise, Roboski'nin acısının 3 yıl önceki kadar taze olduğunu belirterek, "Bu katliamcılara teşekkür edenleri unutmadık" diyerek katliamın sorumlularının bulunmasını istediklerini belirtti. Ardından ise bölge üniversitelerinden gelen öğrencilerin mesajları okundu.

Kürkçü: Bu davayı

görecek bir divan kurduracağız

HDK Eş Sözcüsü Ertuğrul Kürkçü, Roboskililere hitap ederek, "Bu ülkenin Başbakan'ı sizlerin gözlerinin içine bakarak evlatlarınızın kaçakçı olduğunu ve kaçakçı oldukları için öldürülmeleri normalmiş gibi göstermeye çalıştı. Evlatlarınızın katili devrin Başbakanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'dir" diyerek katliamın hesabını soramadıkları için halka özeleştiri verdi. Kürkçü, "Burada olmazsa başka bir yerde, bu davayı görecek bir divan kurduracağız. Bu dava başka divana kalmayacak, halk ile birlikte hesabını katliamcılardan soracağız" dedi.

Yüksek: Roboski Kürt halkına yönelik bir katliamdır

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek ise "Roboski katliamı Kürdistan'a yönelik, Kürt halkına yönelik bir katliamdır, ilk katliam değildi fakat son olması için mücadelemiz ise sürecek" diyerek tarihten örnekler verdi.

Demirtaş: 300 yıl da

geçse katliamı unutmayacağız

Bir kez daha Roboski katliamın şahsında faşizme kaşı bir araya gelen binleri selamladığını söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 3 yıl değil 300 yıl dahi geçse katliamı unutamayacaklarını belirtti.

Olay gününü anımsatan Demirtaş, devletin tüm görevlilerinin olayın başından bu yana katliamı ört bas etmek için bir olduğunu belirterek, katliamın yaşandığı yılda kaymakam ve valinin Kürt olduğunu hatırlattı ve "Sizler bu devletin görevlisisiniz ama devleti iyi tanımamışsınız demiştik onlara" diyerek delillerin karartılmaması için talep ettiklerini fakat delillerin karartıldığını söyledi.

‘Roboskili çocukların kanı elinize bulaştı’

"Adliyedeki dosyayı kapatabildiniz yalnızca. Emrinizdeki istihbaratçılardan rica ettiniz dosyayı kapattırdınız ama halkın kan ağlayan dosyası kapanmaz. Roboskili çocukların kanı elinize bulaştı bir kere sarayınızda huzur bulamayacaksınız" diyen Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ey sarayda oturan, bizler sizlerden bu katliamın sorumlularından hesap sormadan bir yere gitmeceğiz" diye seslendi.

Demirtaş, Kobanê protestoları sırasında yaşamını yitirenleri de hatırlatarak "Tek birinin bile ölüm emrini biz vermedik. Fakat yurttaşlarımızın katliamından biz sorumluymuşuz gibi siyasi linç yapmaya çalıştılar" dedi. Katliam sorumlularına seslenen Demirtaş, "Adil bir yargılamaya tabi tutulacaksınız. Vicdanlı hakimlerle sizleri yargılayacağız. AKP'liler sizler gibi üç kağıtçı yargılamalar kurmayacağız, sizleri adil yargılayacağız" şeklinde konuştu. Demirtaş, "Roboskililerin aileleri önünde söz veriyoruz bu ülke, Kürdistan faşizme mezar olacak" diyerek dayanışma için gelenlere teşekkür ettiklerini aktardı.

On binler Roboski Mezarlığı’na gitti

Yapılan konuşmaların ardından ise on binlerce kişi 34 genci mezarı başında ziyaret etmek üzere Roboski Mezarlığı'na aktı.