Roboskili aileler: Erdoğan bize söz vermişti, sözünde durmasını istiyoruz

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, 28 Aralık 2011'de, 34 yurttaşın hayatını kaybettiği katliamın ardından üç yıl geçti. Soruşturmada önemli bir ilerleme sağlanamazken, kayıpların yakınları, kendilerine adaletin sağlanacağı yönünde verilen sözlerin tutulmasını istiyor.

Roboski katliamı üçüncü yılını geride bırakırken, Roboskili ailelerin adalet arayışı da devam ediyor. 26 Temmuz 2013’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Veli Encü, katliamın üçüncü yıl dönümünde, “Erdoğan bize faillerin bulunması ve cezalandırması sözünü vermişti. Erdoğan’ın sözünde durmasını istiyoruz” dedi.

İdris Emen’in Radikal’deki haberine göre, katliamda 16 yaşındaki kardeşi Şıvan Encü ile 11 yakınını kaybeden Veli Encü, "Roboski’de acılar hala ilk günkü gibi taze. Devletin Roboskili aileler üzerinde baskı ve zulmü devam ediyor. Burada artık bayramlar bayram gibi yaşanmıyor. İnsanlar artık düğün yapmıyor. Ben geçen sene evlendim, eşim beyaz gelinlik yerine karalar içinde bir elbise giydi. Annelerimiz, kız kardeşlerimiz siyah elbise giyiyor. Roboskili çocuklar yaşanan acılardan derin bir şekilde etkilendi. Eğitim hayatını yarıda bırakan çocuklar oldu" dedi.

‘Erdoğan söz vermişti’

Roboski katliamının aydınlatılması ve faillerin tespit edilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğünü söyleyen Encü, Erdoğan’la yaptıkları görüşmeyi şu şekilde anlattı:

"Roboski katliamını hükümet artık gündemine almıyor. Biz Roboskili aileler olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir görüşme yaptık. Görüşmeye ben de katıldım. Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede faillerin sivil mahkemede yargılanmasını talep ettik. Çünkü faillerin askeri mahkemede yargılanması demek, olayın üzerinin kapatılması ve faillerin aklanması demektir. Erdoğan’a bunu anlattık. O da bize böyle bir şey olmadığını söyledi. Erdoğan soruşturmada olumsuz bir karar çıkarsa ellerinden geleni mutlaka yapacağını söyledi. Erdoğan, ‘burada kimseye taviz verilmeyecek, suçlular en ince ayrıntısına kadar araştırılıp cezalandırılacak’ dedi. Cumhurbaşkanı’nın bize verdiği o sözü hala unutmadık."

‘Adalet yerini bulsun’

“Aradan 3 yıl geçti, katliamın failleri hala yargılanmadı. Roboski katliamı faili meçhul bir katliam değil. Bu katliamın failleri bellidir. Bilinçli ve planlı bir operasyonla bu katliamı gerçekleştiren devlet hem hukuki, hem adli hem de idari olarak bu katliamı yapanları gizlemek için tüm çabalarını göstermiştir. Hükümet bu katliamın sorumlusu olan kurum ve kişileri cezalandırmak yerine onları aklama ve koruma yolunu seçmiştir. Biz Roboski aileleri Roboski katliamında sadece yakınlarımızı kaybetmedik. Aynı zamanda burada adalet adına mücadele ettiğimiz için birçok baskı ve tehdide de maruz kaldık. Sadece bizler değil, Roboski katliamını gündeme getiren yazarlar ve aydınlar da susturulmaya çalışıldı. Bundan birkaç gün önce Kocaeli üniversitesinde Roboski katliamı için açılan bir standa saldırı yapıldı ve 19 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı. Roboski katliamının üçüncü yıl dönümünde bu katliama karşı tepkilerini göstermek için herkesi Roboski’ye davet ediyoruz."