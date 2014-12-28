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Binlerce kişi Roboski'de ölen 34 kişi için buluştu

34 vatandaş için, "Adalet için Roboski'ye" sloganıyla bir anma etkinliği düzenlendi

28 Aralık 2014 14:15

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski (Ortasu) köyünde 28 Aralık 2011 günü düzenlenen hava harekatında hayatını kaybeden 34 yurttaş için düzenlenen anma etkinliğine binlerce kişi katıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı sınır köyü Roboski’de, 28 Aralık 2011 günü savaş uçaklarıyla düzenlenen bombardımanda hayatını kaybeden 34 vatandaş için, "Adalet için Roboski'ye" sloganıyla bir anma etkinliği düzenlendi. Aynı köyden ve büyük çoğunluğu birbiriyle akraba olan 34 kişiyi anmak için binlerce kişi Roboski’ye akın etti.

Etkinliğe katılanlar arasında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DTK Eş Başkanı Selma Irmak, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, HDP milletvekilleri ile sivil toplum örgütleri temsilcileri de yer alıyor.

Anmanın yapılacağı alanda, Abdullah Öcalan’ın posterleri ve “Roboski faili meçhul değil, faili meşhur bir katliamdır", "Roboski'den Kobanê'ye direnenlere bin selam" yazılı pankartlar asıldığı görüldü. Anma etkinliğine katılan Roboski köylüleri de ellerinde ölen yakınlarının resimlerinin bulunduğu posterler taşıdılar.

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