Demirtaş, Erzurum'da 38 kişinin yaralandığı olaylarla ilgili konuştu: Yine de kazanacağız

Erzurum'da dün yaşanan ve 38 kişinin yaralandığı, HDP minibüsü şoförünün de diri diri yakılmak istendiği mitingde yaşananlara dair Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından fotoğraflar paylaştı. Demirtaş, daha sonra Yılmaz Güney'in Cannes Film Festivali'nde çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Yine de kazanacağız" dedi.

HDP'lilere, "Size burada miting yaptırmayacağız" diyerek saldıran grupta yer alan ve ellerinde taşlar olduğu görülen kişilerin polisle birlikte bekledikleri fotoğrafı paylaşan Demirtaş, altına, "Bugün Erzurum mitingimiz öncesi, yoruma gerek yok" yazdı.

Demirtaş ayrıca Erzurum mitinginin ardından Tunceli'de düzenlediği mitingde de, "Parti aracımızı kullanan arkadaşımızı diri diri yakmaya çalıştılar. Siz diri diri insan yakmayı iyi bilirsiniz" dedi. Demirtaş olayları, "Terör örgütü propagandasına sert tepki" başlığıyla duyuran TRT'ye de sert tepki göstererek, "Bizim vergilerimizle yalan haber yapan TRT, AKP'dir" dedi.