Erzurum'da HDP'lileri taşıyan otobüs şoförünü diri diri yakmak istemişler!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mitingine katılmak üzere Tekman'dan Erzurum'a gelen partilileri taşıyan ve yolcularını miting alanına bıraktıktan sonra saldırıya uğrayan otobüs şoförü Aydın Taşkesen'in (40) canlı canlı yakılmak istendiği ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, Erzurum'da HDP mitingine getirdiği partilileri bıraktıktan sonra minibüs kapısındaki arızayı gidermek için gittiği Oto Sanayi'nde göstericiler tarafından dövülen ve yakılmak istenen Aydın Taşkesen Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım altına alındı.

Yanık tedavi merkezinde elleri ve başı sarılarak tedaviye alınan Aydın Taşkesen'in yakının oğlu olan DBP Tekman ilçe Başkanı Aydın Durdeniz, şunları söyledi:"Tekman'dan mitingi izlemek için gelmek isteyenleri gönüllü olarak 25 D 0877 plakalı minibüsle Erzurum'a getiren Aydın Taşkesen, yolcuları alanında indirdikten sonra arka kapının menteşesindeki bozukluğu tamir ettirmek için oto sanayiye gidiyor.

Bir grup esnaf, polisin gözü önünde minibüsün önünü kesiyor. Önce levye ile dövüyorlar. Sonra minibüse benzin döküyorlar ve ateşe veriyorlar. Diri diri yakmak istemişler. Minibüste Selahattin Demirtaş'ın posterleri ve HDP bayrakları vardı. Aydın Taşkesen, Tekman'ın Karapınar Köyünde oturuyor. Tekman'da esnaflık yapıyor evli ve 8 çocuk babası."