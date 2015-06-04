Erzurum'da HDP'nin aracı yakıldı şoför son anda kurtuldu!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bugün İstasyon Meydanı’ndaki miting için partililer hazırlık yaparken olaylar çıktı. Miting alanı yakınında toplanarak, HDP’ye Erzurum’da miting yaptırmayacaklarını söyleyen gruba polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Olaylar sırasında bir minibüs yakıldı. Şoförü son anda yaralı olarak kurtarıldı.

Çevre illerden takviye gelenlerle 4 bin polisin görev yaptığı HDP mitingi öncesi, gerginlik çıktı. Miting alanına yakın bölgedeki ev ve işyerleri Türk bayraklarıyla donatılırken, ellerinde ve sırtlarında Türk bayrakları olan yaklaşık 1000 kişilik grup, saat 10.00 sıralarında slogan atarak yürüyüşe geçti. ’Burası Erzurum, Erzurum’dan çıkış yok’ sloganları atarak yürüyen göstericilere polis engel olmak istedi.

Meydanın üzerinden bir helikopter sürekli uçarken, TOMA’lar su sıkarak göstericileri durdurmaya çalıştı. Çıkan arbedede bir polis başından yaralandı. Yaralı polisi almaya gelen ambulansın geçişine izin vermeyen göstericiler polisle çatıştı. Göstericilerden de yaralananlar oldu.

Mitingi izlemeye gelen yaklaşık 2 bin kişiye, göstericilerin saldırmaması için etten duvar ören güvenlik güçleri yetersiz kalınca jandarmadan takviye istendi. Robocop kıyafetli jandarmalar da göstericilere müdahale etti. Protestocu grubun dağıtılmasına çalışılırken, kentin diğer semtlerinde toplanan grupların da mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı’na gelmesini önlemek için polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Minibüs yakıldı

Olaylar sırasında Tekman İlçesi'nden İstasyon Meydanı'ndaki miting alanına giden ve üzerinde HDP bayrakları bulunan 25 D 0877 plakalı minibüse, Honda Kavşağı'nda bir grup taş ve sopalarla saldırdı.

AA'nın haberine göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak, durabildi. Bu sırada bir grup aracın etrafına toplanarak, sürücüye saldırmak istedi.

Bunun üzerine polis aracın etrafında güvenlik şeridi oluşturup, grubu dağıtmaya çalıştı. Bu esnada içerisinde sürücünün bulunduğu araç, çekiciye yüklendi.

Gruptakiler, yaktıkları bir bayrağı bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılan çekicinin üzerindeki minibüse attı. Yaklaşık 200 metre giden araç, alev almasının ardından çekicinin üzerinden düştü.

Polis ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkartılan ve elbiseleri yanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluştu.

Emniyet müdürünü toma ıslattı

Olay yerinde bulunan Erzurum Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, TOMA'nın sıktığı su ile ıslandı. Yardımcıları ve korumaları ile birlikte olayların içinde kalan Emniyet Müdürü Karabörk, göstericilerin üzerine sıkılan sudan etkilendi. Islanınca hemen geri dönen Emniyet Müdürü Karabörk, 'TOMA kazasını' kısa süreli ıslanmayla atlattı. Göstericileri durdurmak için atılan gaz bombaları, özellikle önlem almayan polis, vatandaş ve gazetecileri etkiledi. Çeşme başlarına koşan vatandaşlar ve polisler, su ile yüzlerini yıkanarak etkiden kurtulmaya çalıştı.

MHP İl Başkanı Anatepe: Bizimle alakası yok

Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Kırmacı ile birlikte dün bir basın toplantısı düzenleyen MHP İl Başkanı Ahmet Anatepe, "Demokrasilerde hesap sorma merci, sandıklardır. Hiç kimse ülkücü camiayı kumpas içine çekemeyecektir. Provokatif her türlü girişime karşı uyanık olunmalı, itidal ve sağ duyu kesinlikle elden bırakılmamalı. Ülkücü için değişmez ölçü, kanundur, düzendir, nizamdır. Hiç kimse partimizi ve camiamızı bu çizginin dışına asla çekemeyecektir" demişti.

MHP Erzurum İl Başkanı Ahmet Anatepe, olayların kendileriyle ilgisinin olmadığını belirterek, "Bizimle alakası olmayan şeyler. Şu andaki olaylar halkın tepkisi. Yani Erzurumlu halkın tepkisi. Ülkücü camianın bu olaylarla hiç bir alakası yok. Ben çıkan olayları tasvip etmiyorum" diye konuştu.