Demirtaş: Erdoğan’ın tek çıkış yolu erken seçim

Bülent Mumay

Kürt siyasetçi Selahattin Demirtaş, dört yılı aşkın bir süredir demir parmaklıklar arkasında. Halkların Demokratik Partisi’ni (HDP) Türkiye’nin en büyük ikinci muhalefet partisi haline getiren Demirtaş; 2015’te yaşanan Suruç olaylarından bir yıl sonra, 34 kişinin can vermesinde sorumlu olduğu gerekçesiyle tutuklandı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla halen Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olarak yargılanıyor.

Siyasi haklarının elinden alınması nedeniyle 2017’de HDP eş başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalmasına rağmen, Türkiye siyasetinin en önemli figürlerinden biri olmaya devam ediyor. Son dönemde, AKP’nin ağır toplarından Bülent Arınç’ın "Tahliye edilebilir" diyerek 'Devran' isimli kitabını tavsiye etmesiyle yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Arınç’ın bu çıkışına, gerek Erdoğan ve ittifak ortağı Bahçeli’den, gerekse bu ittifakı destekleyen medya organlarından yoğun tepki gelmişti. Arınç’ın Saray’daki görevinden istifasına yol açan bu tepkiler, Erdoğan’ın vaat ettiği reformlara ilişkin beklentileri de azaltmıştı.

DW Türkçe olarak, tartışmaların odağındaki Selahattin Demirtaş ile avukatları aracılığıyla bir söyleşi yaptık. Arınç’ın çıkışından Erdoğan’ın reform vaatlerine, HDP’nin şiddetle ilişkilendirilmesinden Berat Albayrak’ın görevden ayrılmasına, ufukta bir erken seçim olup olmadığından muhalefetle işbirliğine kadar gündemdeki pek çok soruya yanıt verdi.

DW Türkçe: Sayın Demirtaş, dört yılı aşkın bir süredir cezaevindesiniz. Serbest kalmak gibi bir umudunuz var mı?

Selahattin Demirtaş: Bu, tümüyle siyasi koşullara ve gelişmelere bağlıdır. Bizler kişisel özgürlüğümüz için değil, toplumun özgürlüğü ve demokrasi için mücadele ediyoruz. Siyasi mahkumların özgürlüğü de, bu mücadelenin başarısı ile bağlantılıdır.

Cezaevinde günleriniz nasıl geçiyor?

Daha çok, okuyarak ve yazarak. Kitap çalışmalarım da devam ediyor.