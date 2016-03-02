Demirtaş Efkan Ala'ya yanıt verdi: İçişleri Bakanı haddini bilmeli!

İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın, Sur’da yasaklar ve operasyonlara karşı yapılacak yürüyüş çağrısına ilişkin “Provokasyondur, yapan da sonuçların sorumludur” sözlerine HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yanıt verdi. Demirtaş, “İçişleri Bakanı haddini bilmeli. Bize parmak sallayarak geri adım attıracağını sanıyorsa yanılıyor” dedi.

Demirtaş’ın sözleri şöyle:

“İçişleri Bakanı haddini bilmeli. Bize parmak sallayarak geri adım attıracağını sanıyorsa yanılıyor. Allah’tan başka kimseden korkumuz yoktur. Bu faşizm karşısında kim korkarsa da, onursuz ve alçaktır. Yürüyüşlerde etrafa zarar veren olursa o provokatördür. Halkımız o tür insanları engellemelidir. Kimse “Sur’da insanlar katledilirken Diyarbakır oturuyordu” diyemeyecek. Böyle bir onursuzluk yaşanmayacak.’’