Demirtaş: Dilek Öcalan Türkiye'nin gerçeği

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Dilek Öcalan da çok seslilik, renklilik kriterinin parçasıdır. Türkiye gerçekliğine aykırı değil, Türkiye gerçekliğinin parçasıdır. Ermeni adayımız var çünkü Ermeniler Türkiye'nin gerçeğidir. Aleviler var çünkü Türkiye'nin gerçeğidir. Sosyalistler, başörtülü kadınlar, Kürtler Türkiye'nin gerçeğidir" dedi.

Demirtaş, çözüm sürecinin HDP'nin seçim barajına bağlı olduğunu ifade ederek, "HDP'nin başarısı silahsızlanmayı kolaylaştıracak sürecin önünü açar" diye konuştu.



Miting programını bugün parti genel merkezinde yapacakları çalışma sonucu netleştireceklerini belirten Demirtaş, "2 eş başkanız avantajlıyız. 81 ile gitmeyi hedefliyoruz" dedi.



Hiçbir partinin seçmenini yüzde 100 tatmin edecek aday listesi çıkarmasının mümkün olmadığını dile getiren Demirtaş, "En makul listeyi çıkardığımıza inanıyorum" diye konuştu. Demirtaş, adayların belirlenmesinde HDP'nin, çok kültürlülük, çok seslilik, çok dillilik, çok inançlı Türkiye toplumu ve çoğulculuğa dayalı demokrasi vizyonunu temsil eden isimlerden seçildiğini söyledi.



Adayların karmaşık ve çok sayıda eleme sisteminin uygulanması sonucu belirlendiğini anlatan Demirtaş, "Barajı aşma kaygısıyla hassas davrandığımız tercihler oldu" dedi.



Seçim barajını aşma umutlarının büyüdüğünü belirten Demirtaş, şöyle konuştu:



"Oy oranlarımız anket firmaları ve yapılan döneme göre değişmekle birlikte, barajı aşabileceğimizi, o sınırda olduğumuzu söyleyebilirim. Bizim için baraj sorunu tümüyle ortadan kalktı diyebilecek durumda değilim. Seçim bildirgemizi 21 Nisan'da İstanbul'da açıklayacağız. Kampanyamız yeni yaşam üzerine kurulu. Türkiye artık yeni bir yaşamı özledi. Küçük bir köyde bile kamplaşmadan, kutuplaşmadan dolayı komşular birbirinden korkar, nefret eder hale gelmiş. Bu seçim döneminde bu kutuplaşma ve gerilimi düşürecek siyasetimiz olacak. Tansiyonu yükseltmeyeceğiz. Barışçıl, son derece demokratik neşeli, cıvıl cıvıl kampanya yapmak istiyoruz."





'Seçim yaklaştıkça provokasyon artacak'





Demirtaş, son dönemde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği terör olayıyla Fenerbahçe futbol takımı otobüsüne yapılan saldırının hatırlatılması üzerine, "Provokasyon ihtimali her gün var. Seçim yaklaştıkça artacağını düşünüyorum. Provokasyon olmadan önleyici tedbir almak, hükümetin görevidir. Ne yaparlarsa yapsınlar asla insanlar birbirine karşı düşmanlaşmamalı. Benim partim HDP ulaşmak istediği demokratik hedefe doğru, yolundan sapmadan yürümeli" diye konuştu. Demirtaş, siyasetçileri hedefe koyan kesimler olabileceğini ifade etti.



'Dilek Öcalan Türkiye gerçeğinin bir parçasıdır'





HDP'nin seçimlerde her zaman haksızlığa uğradığını belirten Demirtaş, özellikle yurt dışı oylarla ilgili endişeleri olduğunu söyledi. Demirtaş, HDP'nin genel seçime ilk kez katılacağı için sandık görevlileri olmayacağını, gözlemci görevlendirebileceklerini belirtti.



Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan'ın adaylığı konusunda da şunları söyledi:



"Dilek Öcalan da çok seslilik, renklilik kriterinin parçasıdır. Urfa'da uzun süredir siyasi parti çalışmaları içinde bulunan, son dönemde de BDP'de Parti Meclisi üyeliği yapan kadromuzdur. Türkiye gerçekliğine aykırı değil, Türkiye gerçekliğinin parçasıdır. Ermeni adayımız var çünkü Ermeniler Türkiye'nin gerçeğidir. Aleviler var çünkü Türkiye'nin gerçeğidir. Sosyalistler, başörtülü kadınlar, Kürtler Türkiye'nin gerçeğidir."



'Seçim müziğine katkım oldu'





Selahattin Demirtaş, seçim müziğinin birkaç güne kadar hazır olacağını, kendisinin de katkısı olduğunu belirtti. Sanatçıların seçim müziği için çok çaba harcadığını anlatan Demirtaş, "Benim yaptığımı söylüyorlar, bu haksızlık olur" dedi.



Seçim beyannamesinin kadınlara dönük ve genel olacağını dile getiren Demirtaş, "Boş hayaller, seçmeni büyülemeye dönük pembe laflar üzerine kurulu olmayacak. Gerçeğe dayalı, yapabileceklerimizi ve yapmak istediklerimizi anlatacağız. İnandırıcı olmasını istiyoruz. 'Ankara'ya deniz getireceğiz' vaadi görmeyeceksiniz" diye konuştu.





'PKK kadrolarının siyasete taşınması çalışmamız olmadı'





Demirtaş, PKK'nın siyasi sürece dahil olması için özgün aday çalışması yapmadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Ortaya çıkaracağımız seçim sonucuyla birlikte silahların ebediyen susmasına yardımcı olacak inancı ortaya çıkaracağız. Bu yönüyle PKK'nın silahsızlanmasını kolaylaştıracak hamle yapacağız. HDP'nin başarısı silahsızlanmayı kolaylaştıracak sürecin önünü açar. Siyaseten ne kadar güven artarsa Türkiye'nin barışına kavuşması o kadar mümkün ve kolay olur. PKK kadrolarının siyasete taşınması konusunda hiçbir çalışmamız olmadı. Aday listelerimizde böyle bir şey yok. Olsaydı bunu da açıkça söylerdik. Bunu çok da yanlış görmüyorum. PKK silahı bırakıp demokratik siyasete kanalize olacaksa bunun illa parlamentoda olması gerekmiyor."



Hatip Dicle'nin aday olması için çok ısrarcı olduklarını kaydeden Demirtaş, Dicle'nin kendi tercihiyle aday olmadığını söyledi.





'Pop star değilim, siyasi sorumluluklarım var'





Seçim kampanyasının renkli ve cıvıl cıvıl olacağını anlatan Demirtaş, "Şahsımla ilgili toplumun ilgisinin farkındayım. Bu beni hem mutlu ediyor, onur duyuyorum hem yüküm artıyor. Ben bir fenomen değilim, rock star, pop star değilim. Siyasi hedefleri olan, siyasi projesi olan, Ortadoğu'nun kan revan içinde olduğu, Türkiye'nin de barışa, demokrasiye, özgürlüğe ihtiyaç duyduğu dönemde umut yaratan siyasetin eş genel başkanıyım" dedi.



Demirtaş, siyasi sorumlulukları olduğuna dikkati çekerek, "Beni bu yönümle ele alırlarsa çok daha mutlu olurum. Öbür türlüsü gelip geçici hevestir. Sadece popülerlik üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. Şöyle tanımlıyorum; kalabalık bir mutfak var. O mutfakta binbir emekle güzel yemekler yapılıyor. Bizler de eş başkanlar olarak, garson olarak güzel yemeği iyi servis etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



'Üç partinin olduğu parlamentodan heyecan duymam'



Demirtaş, çözüm sürecinin kendileri açısından "buzdolabına kaldırılmadığını" dile getirerek, "HDP'nin başarısı bizatihi çözüm sürecinin kendisidir. Artık HDP'nin başarısına kilitlenmiş çözüm süreciyle karşı karşıyayız" dedi.

Yeni dönem parlamentosunda HDP olursa özgürlükçü, sivil, demokratik anayasa umudu için daha fazla sebep olacağını ifade eden Demirtaş, "HDP yoksa, diğer 3 parti varsa ben o parlamentodan heyecan duymam. Oradan ne sivil anayasa ne çözüm süreci ne barış, hiçbir şey çıkmaz. Yeterince güçlü gelebilirsek, AKP tek başına iktidar olamazsa Türkiye bence rahatlamış olacak, yeni anayasa ihtimali güçlenecek, Türkiye tek adam kaygısından kurtulacak" diye konuştu.



Seçim sürecinde İmralı ziyaretlerinin devam edebileceğini ve etmesi gerektiğini dile getiren Demirtaş, Meclis tatile girdiği için yasal adımların atılamayacağını söyledi.



Terör örgütünün silah bırakmaya ilişkin kongre tarihinin netleşmediğini belirten Demirtaş, "Sonraki İmralı ziyaretin izleme komitesiyle mi, bizim heyetimizle mi olacağı belli değil. Gözlemci heyetle gidilirse müzakere başlamış demektir. Kongrenin ne zaman toplanacağına müzakere masasında karar verilecek. Nevruz'dan bu yana aynı noktadayız" dedi.



Demirtaş, Öcalan'ın HDP'nin adaylarıyla ilgili gelişmeleri basından izlediğini ifade ederek, "Heyetimiz kısa bir aktarım yaptı. Genel görüşlerini ifade etti. HDP'nin Türkiye'yi kapsayan, kucaklayan, gerilim ve tansiyonu düşürecek, çözüm üretebilecek aday profili çıkması gerektiği fikrini paylaştı ama tek tek adaylarla ilgili çok değerlendirme yapmadı" diye konuştu.



'MHP'den bize oy vereceğini söyleyen kişilerle tanıştım'



'Kamuoyu yoklamasıyla ilgili AK Parti'nin oy oranıyla ilgili bilgi var mı elinizde ?' sorusuna, Demirtaş, "Baraj sorunu tümü ile ortadan kalkmıştır bizim için diyecek durumda değilim. Barajı aşabileceğimizi düşünüyorum. Anketlerde öyle gösteriyor. HDP'nin baraj sorunu bitti, çok iyi oy oranlarına ulaştık diyecek durumda değilim. AKP'de ciddi düşüş var. Tahminlerime göre Tek başına iktidarı kaybetmenin tam sınırında AKP. Daha iki ay var önümüzde. Biz baraj sınırında, AKP iktidardan düşme sınırında. MHP'den de bize oy vereceğini söyleyen kişilerle tanıştığımı söyleyebilirim. Biz hedef olarak AKP'yi geriletmek için bir kampanya yürütüyoruz. Hedefimizdeki parti muhalefet partileri değil. İktidar partisi seçim kampanyasında siyasi olarak hedefimiz olacak" yanıtını verdi.





'AK Parti içindeki gerilim çözüm sürecine kötü yansıyor'





Demirtaş, çözüm sürecine ilişkin İzleme Komitesi'nde yer alacak isimler ve sayısı konusunda da görüşlerini açıkladı.



HDP olarak 15-20 kişilik kamuoyunun yakından tanıdığı isim havuzu önerdiklerini ve hükümet heyetiyle paylaştıklarını kaydeden Demirtaş, şöyle konuştu:



"Hükümet de kendi cephesinden isim havuzu hazırlayacaktı ve iki havuzdan ortak liste çıkarmaya çalışacaktık. Hükümet bunu yapmıyor. Cumhurbaşkanı kafasına göre, Başbakan kafasına göre liste hazırlıyor. Hem listeler üzerinde uzlaşmıyorlar hem gözlemci heyetin adaya gitmesi konusunda uzlaşmıyorlar. Cumhurbaşkanının başka listesi, AKP'nin başka listesi var. Cumhurbaşkanı izleme heyetine karşı olduğunu söyledi, 'olacaksa da şu isimler olsun' diye dayatmada bulunuyor."



Demirtaş, AKP'nin milletvekili aday listesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı ve yakınlarının olmasını, "Cumhurbaşkanı'nın AKP üzerinde ağırlığı vardı. AKP listelerinde de olduğu anlaşılıyor. Sen, ben, bizim oğlan anlayışıyla hazırladıkları aday listesi" dedi.



Diğer partilerin listelerinde de renksiz ve donuk aday profili olduğunu savunan Demirtaş, "Tekçi anlayışı ifade ediyor. Bütün adaylar değerlidir ama bence HDP dışında Türkiye partisi yok" diye konuştu.



AKP'nin Diyarbakır'daki adayı Abdurrahman Kurt ve Batman adayı Mehmet Emin Ekmen'in adaylıktan çekilmesini "Bilemiyorum. Kendi iç çekişmeleridir. Bizim için anlam ifade etmiyor" şeklinde değerlendiren Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP'nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun MHP'den aday olması için de "Sevindim. Kendisine başarılar diliyorum. Hayırlı olsun, aynı şehirden İstanbul'dan adayız. Demokratik çalışma tarzı olduğunu biliyorum" ifadesini kullandı.