Demirtaş: Çözümü Arap şeyhlerinin kirli parasında arayacağına kardeş dediğin Kürtlerde neden aramıyorsun?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni çözüm sürecinde artık HDP ve İmralı’yı muhatap alınmayacağı yönündeki açıklamalarını eleştiren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Arap şeyhleri görüşüp, ittifak kuruyorlar. Bize de bunu Suriye'de çözüm ittifakı diye sunuyor. Sen çözümü Katar'ın kirli paralarında arayacağına binlerce yıllık kardeş dediğin Kürtlerde neden aramıyorsun?" diye sordu.

Meclis’te partisinin grup toplantısında konuşan Demirtaş, ABD’li heyetin Suriye’de PYD ile işbirliğine Türkiye'nin karşı çıkmasına ilişkin, “Bütün dünya Suriye’de aktör olarak Kürtleri görürken, sen hala terör örgütü görüyorsun. Selefilik ile Vahabilik din anlayışı ittifakıdır. El Kaideyi, IŞİD’i besleyen, kendinden başka kimseyi Müslüman kabul etmeyen bir anlayışı Suriye’de iktidara geçirmeye çalışıyor, Türkiye’de geliştirmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu’nun “HDP ve İmrlaı bundan sonra muhatap alınmayacaktır” yönündeki açıklamalarını eleştiren Demirtaş, hükümetin 93’ten bu yana gerek Bekaa Vadisi’nde gerek tutuklandığında İmralı’da, Oslo’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştüğünü söyledin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemlerde Suudi Arabistan ile Katar'a yaptığı ziyaretlere de değinen Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Öcalan ile Bekaa’da ateşkes imzaladınız. Her zaman görüştünüz. Hiçbir görüşme sırasında asla kötülük görmediniz. Kendisi hep çözüm de çaba sarf etti. Ülkenin başbakanları Sayın Abdullah Öcalan kadar samimi olsaydı bin kere bu sorunu çözmüş ve ülkeye barış gelmiş olurdu. Çünkü kendisinin oy kaygısı, koltuk kaygısı yok. 'Ben hayattayken barışı getirmek istiyorum' diyor. Bunu diyen bir liderle neden görüşmeyip Katar, Suudi Arabistan ile görüşüyorlar. Arap şeyhleri görüşüp, ittifak kuruyorlar. Bize de bunu Suriye'de çözüm ittifakı diye sunuyor. Sen çözümü Katar'ın kirli paralarında arayacağına binlerce yıllık kardeş dediğin Kürtlerde neden aramıyorsun?