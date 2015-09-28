Demirtaş: CHP, HDP ve barış çevreleri Türkiye'ye bir demokratik iktidar sunabilmeliler

Avrupa ziyaretleri kapsamında Hamburg'da açıklama yapan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, “CHP, HDP ve parlamento dışındaki barış ve özgürlükten ve demokrasiden yana güç ve çevre, Türkiye toplumuna alternatif bir demokratik iktidar sunabilmeliler" dedi.

Avrupa'daki seçim kampanyası çerçevesinde Almanya'nın liman kenti Hamburg'da konuşan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP ile muhtemel bir koalisyona sıcak bakacağı sinyalleri verdi.

Kentin Bergedorf semtindeki DIMA Spor Salonu'nda yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı miting öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demirtaş, CHP ile muhtemel bir koalisyona sıcak baktığı sinyallerini verdi.

Bir gazetecinin "Kasım sonrası hükumet nasıl kurulur?" şeklindeki sorusuna, Demirtaş, şöyle cevap verdi:

“Seçim dönemlerinde ciddi bir karalama partimize karşı yürütülüyor. Bu oy kazanma uğruna yapılan bütün bu dezenformasyon girişimleri, doğru seçim sonrasındaki pozisyonları da çok olumsuz etkiliyor, etkileyecektir .

AKP yanlısı medya çok ciddi yalan haberler üzerinde şu anda kampanya yürütüyor. Örneğin PKK'nin yaptığı bazı eylemlerin talimatını benim verdiğimi yazıyorlar. Bu kadar açıkça bir yalan ve iftira kampanyası yürütülüyor. Oysa genel kamuoyu çok farkındaki biz çatışmaları ve savaşı durdurmak için en çok çaba sarf eden partiyiz.

Bu ideolojik anlayışla bu düşük demokrasi çıtasıyla Türkiye artık yürüyemez. Ya AKP kendini değiştirecek, veya Türkiye AKP'den kurtulacak. Bence çözüm budur. CHP, HDP ve parlamento dışındaki barış ve özgürlükten ve demokrasiden yana güç ve çevre alternatif bir demokratik iktidar sunabilmeliler Türkiye toplumuna.

AKP iktidarda olmazsa, Türkiye'de bir daha asla barış olmaz gibi düşünmemek lazım. Tam tersine şu an da barışın önündeki en büyük engel AKP'dir. Dolayısıyla iktidardan düşecek diye paniklemeye gerek yok. Bir savaş hükumeti zaten, bir çatışma hükumeti. Bu hükumetten kurtulmak Türkiye'nin yararına olur..."