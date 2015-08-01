Demirtaş: Burhan Kuzu'nun özel ofisinde HDP'yi kapatmak için dosya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "bedel ödemeliler" sözlerinin ardından hakkında soruşturma açılan HDP'lilerden Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, eski Anayasa Komisyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu'nun özel ofisinde HDP'ye yönelik kapatma davasına dayanak oluşturacak dosyaların toplandığını iddia etti.

Demirtaş'ın HDP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısından öne çıkan ifadeleri şöyle:

- Ağabeyim bedelli askerlik yapmıyor. IŞİD'e karşı insanlığı savunuyor. Ölebilir de, yaralanabilir de. Boyun bükecek halimiz yok.

- Biz birileri gibi "Evlatlarımızı feda ederiz" demeyeceğiz. Biz, gerekirse evlatlarımız için kendimizi feda ederiz.

- Gelin bu savaşa birlikte dur diyelim. Türkiye'de büyük bir barış iradesi oluşturalım.

- Görünürdeki koalisyon görüşmeleri oyalama. Asıl koalisyonu, Bilal'e karşı hilal takasıyla savaş koalisyonu olarak kurdular.

- Burhan Kuzu'nun özel bürosunda parti kapatma hazırlığı yapılıyor şu anda. Dosya topluyorlar. Amaç da kapatmadan çok, hazine payımızı önlemek.

- Bu defa, bir daha doğrulamayacak şekilde sandığa gömeceğiz onları.

- Topyekün savaş hamlesine karşı topyekün barış hamlesi başlatacağız. HDP 7 Haziran'da nasıl çılgınlığı durdurduysa, yine HDP var.

- Bu savaş bizlerin savaşı değil. Onların çocukları hep bedelli yaptı. Ev ev, kapı kapı dolaşacağız. Barışı örgütleyeceğiz.

- Erdoğan Musul'daki rehine olayında "Müzakere yaptık" dedi. Biz gel müzakere yapalım dediğimizde "Ne müzakeresi" diyor. Kafa bu.