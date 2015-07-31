Demirtaş: Hanginiz evladınızı feda ediyorsunuz, hepsi çürük raporu almışlar!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Ortada bir vatan savunması yok. Saray savunmasıdır, iktidar savunmasıdır bu. Sen kimin evladını, kendi iktidarın için ölüme gönderiyorsun? Efendim, 'biz evlatlarımızı gerekirse feda ederiz'. Edin bakalım evlatlarınızı, hepsi çürük raporu almışlar. Hepsinin evinde para sayma makinaları. Bak yoksulun evladı bayraklara sarılıp geliyor. Hanginiz evladınızı feda ediyorsunuz? Biz size savaş yaptırmayacağız" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Beyoğlu'nda bir otelde bazı medya temsilcileri ve bazı İslami kanaat önderleriyle bir araya gelmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun son operasyonlara 'Huzur ve Demokrasi' adını verdiğinin hatırlatılması üzerine Demirtaş, " Sayın Başbakan kendisini vicdanlı, inançlı bir insan olarak tanımlıyor. Ülkemizde buna benzer, bundan daha ağır çatışmaları çok yaşadık. Ölümler gördük, acılar yaşadık. Bu vicdanlı ve inançlı sayın Başbakana şunu sormak istiyorum. Adına huzur, bilmem ne operasyonu dediğiniz operasyon kapsamında tam 5 gündür, 50 derece sıcağın altında Habur sınır kapısında, 13 YPG'linin cenazesi sizin emriniz ve talimatıyla bekletiliyor" dedi.

Habur'da bekletilen cenazeler

Cenazelerin IŞİD'e karşı savaşırken yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına ait olduğunu söyleyen Demirtaş, " Aileleri 5 gündür, o cenazeleri soğuk hava tesisatlı bir Tır Korsesinde Türkiye'ye almak için bekliyorlar. 5 gündür sizin emrinizle 13 cenazeye hakaret ediliyor, işkence ediliyor. Bu mudur sizin huzur operasyonlarınız ? Evet evlatlarımız ölüyor. Evet, acılar çekiyoruz. Bütün acıları yüreğimizde hissediyoruz. Ama cenazelere hakaret edecek, cenazelere işkence yapacak kadar vicdanınızı yitirmemiş olmanızı temenni ediyorum. 'Biz bu savaşı sonuna kadar sürdüreceğiz' şeklinde tavrınız devam etse de bizim de tutumumuz nettir. Biz bu ülkede size savaş yaptırmayacağız. Sizin saltanatınız için, iktidarınız için evlatlarımızın ölümüne izin vermeyeceğiz"diye konuştu.

'Evlatlarınızı gönderin'





Ortada bir vatan savunması olmadığını belirten Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü: Saray savunmasıdır, iktidar savunmasıdır bu. Sen kimin evladını, kendi iktidarın için ölüme gönderiyorsun? Bu evlatlar kolay mı yetişiyor? Efendim, 'biz evlatlarımızı gerekirse feda ederiz'. Edin bakalım evlatlarınızı, hepsi çürük raporu almışlar. Hepsinin Evinde para sayma makinaları. Bak yoksulun evladı bayraklara sarılıp geliyor. Hanginiz evladınızı feda ediyorsunuz? Biz size savaş yaptırmayacağız.



'Geçici başbakansın'

Hükümet aklını başına almalı. Bu ülke barış istiyor. PKK açıklama yaptı. 'Masaya oturmaya hazırız' diye. Bizim çağırımıza karşılık verdi. 'Elimizi tetikten çekmeye hazırız' diye. Ülkenin başbakanı buna mutlaka sağduyulu bir cevap vermek durumundadır. Geçici başbakansın. Ülkeyi böyle paldır küldür savaşa sokamazsınız. Seçim kaybettiniz. İktidardan düştünüz, kendinize gelin. Bu millet, bu devlet, bu toplum sizin malınız, mülkünüz değil. Kendinize gelin. Yenildiniz seçimde, yenildiniz. Sandığın sonucuna önce bir saygı duyun, ondan sonra ülkede çözülmeyecek hiçbir sorun kalmaz. Ülkeyi savaşa sürüklemelerinin nedeni, 7 Haziran'da aldıkları yenilgidir. Bunu kendileri de ifade ediyorlar.



Suç duyurusu





Cumhurbaşkanı ve Başbakan hakkında suç duyurusunda bulunduklarının hatırlatılması üzerine de Demirtaş, " Yargıyı yönlendirme sayın Cumhurbaşkanının, sayın Başbakanın talimatıyla olmuştur. Yargı eğer onların talimatıyla çalışmışsa, suç işlemiştir. Biz o nedenle sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Başbakan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yargı siyasetçilerin talimatıyla, emriyle çalışmaz, çalışamaz. Ortada yargıya güven kalmazsa devletin temeli sarsılmış olur. Yargı mensuplarının da buna azami dikkat etmesi lazım." diye konuştu.