Edirne Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ardından vatandaşlara erken seçim için baskı kurmaları çağrısında bulundu. Demirtaş, "Bu mafya düzeninden bir an önce kurtulmak için her yerde yüksek sesle erken seçim isteyin." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'helallik' çağrısının ardından erken seçim çağrısı yapmıştı.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar, nasılsınız? Yoksulluktan intihar noktasına gelmiş olan halkı düşündükçe hapishane yemeği bile boğazıma diziliyor. Lüks saraylarda 3-5 maaşla zevk ve sefa içinde yaşayanlar hiç mi utanmıyorlar?

Unutmayın! Sizi perişan eden Covid-19 değil, AKP-128’dir.

Yolsuzluk demek devletten bir miktar çalmaktır. Bunların yaptığına yolsuzluk demek yetersiz kalır. Çünkü devleti komple çaldılar. Bu yüzden yoksulsunuz, işsizsiniz ve yardım alamıyorsunuz güzel kardeşlerim

Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz. Merak etmeyin, el ele vereceğiz, hep birlikte düzlüğe çıkacağız. Bu mafya düzeninden bir an önce kurtulmak için her yerde yüksek sesle erken seçim isteyin. Örgütlenin ve umutlu olun. Kazanacağız, içiniz rahat olsun. Selamlar, sevgiler."



