Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helallik' isteyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter'dan yanıt vererek, Türkiye için erken seçim çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen! #HemenSeçim" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerle yaptığı bayramlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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