Akşener'den Erdoğan'a: Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" sözlerine ilişkin olarak, "Sayın Erdoğan, "Sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim" ifadesini kullandı.

Akşener, Twitter hesabından, "Sayın Erdoğan, sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim." değerlendirmesini yaptı.

Ne olmuştu?

Erdoğan, bugün "Her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz, buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

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