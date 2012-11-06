Demirtaş: Bu hafta avukatlar Öcalan'la görüşebilir

BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, açlık grevindeki vatandaşların ana dilde savunma düzenlemesi talepleri için, "Anadilde savunma ile ilgili hükümetten gelen açıklamayı önemsedik. Somut gelişme içermese de bu bir adımdır" dedi. Açlık grevindekilerin de söz konusu bu adıma olumlu yaklaşmalarını dilediğini ve bu hafta içinde avukatların Öcalan'la görüşmesini beklediğini de ifade etti.

Grup toplantısında açıklamalar yapan Demirtaş, açlık grevindekilerin diğer taleplerini makul bulduğunu, karşılanamaz olmadığını belirtti. Özellikle bu hafta İmralı'ya Öcalan'ın avukatlarının gitmesini beklediklerini kaydeden Demirtaş, "Avukatlar giderse hükümet yenilmiş olmaz. Bu hukuki tercih nedeniyle birçok gelişmenin önü açılır" şeklinde konuştu.

Toplantı sonrası BDP'nin destek için yapacağı açlık grevleri ile ilgili soruları yanıtlayan Demirtaş, "Henüz alınmış bir karar yok. Birkaç gün süreci izleyeceğiz. Bu süreçte Adalet Bakanı ile görüşme olabilir" dedi.



