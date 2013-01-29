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Politika

Demirtaş: Bizim ziyaretimiz İmralı'da varılan mutabakatın gereğidir

BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı ziyaretinin kendi istekleri değil, devlet ile Öcalan arasınd avarılan mutabakatın gereği olduğunu söyledi

29 Ocak 2013 12:26

imc televizyonunda Ayşegül Doğan'ın sunduğu "Gündem Müzakere" programına konuk olan BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı'ya ziyaretlerinin devlet ile Abdullah Öclan arasında yapılan görüşmede alınan bir karar olduğunu ifade etti. 

BDP'nin bir ısrarı olmadığını dile getiren Demirtaş, Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata'nın ziyareti sırasında da bir sonraki adımda eş başkanların görüşmeye geleceği vurgulanmıştı dedi.
BDP'den ziyarete kimin gideceği konusunda bir tartışma yaşamadığını ifade eden Demirtaş, başbakanı eleştirerek "yaptıkları görüşmede dağdakileri kucaklama değil mi?" diye sordu

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