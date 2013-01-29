Demirtaş: Bizim ziyaretimiz İmralı'da varılan mutabakatın gereğidir

imc televizyonunda Ayşegül Doğan'ın sunduğu "Gündem Müzakere" programına konuk olan BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı'ya ziyaretlerinin devlet ile Abdullah Öclan arasında yapılan görüşmede alınan bir karar olduğunu ifade etti.

BDP'nin bir ısrarı olmadığını dile getiren Demirtaş, Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata'nın ziyareti sırasında da bir sonraki adımda eş başkanların görüşmeye geleceği vurgulanmıştı dedi.

BDP'den ziyarete kimin gideceği konusunda bir tartışma yaşamadığını ifade eden Demirtaş, başbakanı eleştirerek "yaptıkları görüşmede dağdakileri kucaklama değil mi?" diye sordu