Demirtaş: Bize karşı kullanılan üsluba bakılırsa kimsenin birbiriyle konuşmaması lazım!

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 30 Aralık’ta gerçekleşmesi beklenen HDP görüşmesini iptal etmesiyle ilgili konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, randevunun iptaline gerekçe olarak HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 'kaçak çay' açıklamasının gösterilmesiyle ilgili olarak, "Üslup meselesi basit bir gerekçe yapıldı" dedi.

HDP'nin eleştirilen hitap biçimlerine sürekli maruz kaldığını hatırlatan Selahattin Demirtaş, "Bize karşı kullanılan üsluba bakılırsa, bize karşı hitaba bakılırsa hiç kimsenin birbiriyle konuşmaması lazım. Her gün ağır hakaret ve küfürlerle karşılaşan bir parti olmamıza rağmen sırf halkımız acı çekmesin, ölümler dursun, siyasetçiler olarak görevimizi yerine getirelim diye mümkün olduğunca esnek davranıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bize karşı kullanılan üsluba bakılırsa, bize karşı hitaba bakılırsa..."

Diyarbakır'da katıldığı bir toplantının ardından basın mensuplarının sorusu üzerine, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni anayasa konusunda kendileriyle randevusunun iptal edilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Selahattin Demirtaş, şunları söyledi:

"Diyalog ve müzakere kapılarının her zaman açık olması gerektiğini ifade ediyoruz, siyasette bunun için varız. Bize karşı kullanılan üsluba bakılırsa, bize karşı hitaba bakılırsa hiç kimsenin birbiriyle konuşmaması lazım. Her gün ağır hakaret ve küfürlerle karşılaşan bir parti olmamıza rağmen sırf halkımız acı çekmesin, ölümler dursun, siyasetçiler olarak görevimizi yerine getirelim diye mümkün olduğunca esnek davranıyoruz. Biz ne askerin ne polisin ne çocuğun ne PKK'lının ölmemesi için siyasetteyiz, onların sorumluluğunu ve vebalini taşıyoruz."

Demirtaş, Davutoğlu ile görüşmediğini, sadece görüşmeye açık olduğunu ilettiğini bildirdi. Görüşmenin olmaması için gerekçe ve bahaneler arandığını ileri süren Demirtaş, "Üslup meselesi basit bir gerekçe yapıldı" dedi.

Selahattin Demirtaş, bundan sonra izleyecekleri politikaya da değinerek, "Parlamentonun üçüncü büyük grubuyuz, mücadelemizi de sürdürüyoruz. Mücadelenin siyasal zeminde güçlenerek devam etmesi yönünde beyan ortaya koyduk" ifadesini kullandı.