Pervin Buldan'dan HDP ile görüşmeyi iptal eden Davutoğlu'na tepki

HDP'li Pervin Buldan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partileriyle görüşmesini iptal etmesini "randevu talebi umutları yeşertmişti ama iptal son derece yanlış bir tutum" diye niteleyerek, "6 milyon oy almış bir partiyle görüşmeyen bir hükümet, bir Başbakan ülkenin sorununa çözüm için katkı sağlayamaz" dedi.

TBMM Başkanvekili Buldan, gelinen sürecin hiç iç acı olmadığını, özellikle bölgede yaşanan sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte sivil insanların yaşamlarını kaybetmesinin herkesi derinden üzdüğünü söyledi. Buldan, şöyle konuştu:

"Barış ve müzakere sürecinin tekrar devreye girmesi Türkiye'ye çok şey kazandırır. 3 yıl boyunca barış ve müzakere sürecinde yer almış bir olarak, şunu ifade etmek istiyorum, çatışmalı süreç hiç kimse bir şey kazandırmaz. Şuna tanıklık ettik, diyalogdan, görüşmelerde insanlar çok şey kazandı. 3 yıl boyunca belki müzakereye geçilmedi fakat, siyasetçiler arasında aynı zamanda Kürt siyasi hareketi açısında diyalogdan kaynaklı Türkiye'de bir huzur verdi. İnsanlar yaşamını kaybetmiyordu, huzur içinde yaşıyordu o 3 yıllık süreç içerisinde. Fakat, siyasi iradenin, bu süreci tıkamasıyla birlikte çatışması süreç tekrar devam etti. İnsanlar bir kez daha yaşamını yitirmeye başladı.”

Pervin Buldan, birkaç gün önce Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun tüm siyasi partilerden randevu talep etmesinin umutları bir kez daha yeşerttiğini, ancak ardından HDP ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini hatırlattı. Buldan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Belki de diyalog sürecine gidilecekti. Fakat dün itibariyle, sayın Başbakan'ın HDP ile yapacağı görüşmeyi iptal etmesini son derece yanlış bir tutum olduğunu düşünüyorum. Ülkede yaşanan sıkıntılar var insanlar yaşamını yitiriyor. Bundan daha sıkıntılı bir ortam olmadı, olmayacak. En fazla diyalog sürecine ihtiyaç duyduğumuz bir süreci yaşıyoruz. En fazla siyasetçilerin birlikte temas edebilecekleri çözüm üretebilecekleri bir süreci yaşıyoruz. Böylesi bir süreçte 6 milyon insandan oy almış bir partiyle HDP ile görüşmeyi iptal etmek, son derece yanlış bir tutum. Bu diyalog sürecinin mutlaka devam etmesi gerektiğini ve siyasetçilerin her türlü sorunu diyalogla, konuşarak çözebileceklerine inanıyorum. Her şeyin masada çözülebileceğine inanıyorum. Bölgede yaşanan sokağa çıkma yasaklarının bir an önce kaldırılması gerekiyor. İnsanların yaşam haklarının ellerinden alınması ve uzun bir süredir Sur'da, Cizre'de, Silopi'de, Dargeçit'te insanların evlerine hapsedilmesi, son derece yanlış. Tüm bu sorunların acilen giderilmesi gerekiyor."

Pervin Buldan, 6 milyon oy almış bir partinin eş başkanları ve bir mekanizma olduğunu, bir partinin eş başkanlarıyla, milletvekilleriyle, yöneticileriyle görüşmeyen bir hükümet, bir Başbakan'ın ne yazık ki bu ülkenin sorununa çözüm için katkı sağlayamayacağını savundu. Buldan, şunları söyledi:

"Milletvekillerinin telefonlarına Vali ve Kaymakamlar çıkmıyor. Yani atanmış olan insanlar, seçilmiş olan yani milyonlarca insanların oy verdiği insanların telefonlarını çıkmayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Atanmış olan bir insan, seçilmiş olan bir insanın telefonuna çıkar. Çünkü, bölgede çok büyük sıkıntılar var. dün akşam Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün bulunduğu eve gaz bombaları atılıyordu. Sayın Ferhat Encü, beni arayarak, Vali'nin telefonuna çıkmadığın söyledi. Ben bu durumda Meclis Başkanı ile görüşmek durumda kaldım. Meclis Başkanı, Vali ile irtibata geçmeye çalıştı. Yani bunlara hiç gerek yok. Başkalarının devreye girerek, bu telefon meselesini çözmeye gerek yok. Milletvekili bir Vali'ye ulaşmak istiyorsa, Vali telefona çıkmak zorundadır."

TBMM Başkanvekili Buldan, her şeyin diyalogla çözülebileceğine inanan biri olduğunu, 3 yıllık süreç içerisinde buna tanıklık ettiğini de belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Öcalan ile Kandil ile hükümet ile yapılan görüşmelerde, her şeyin konuşularak, diyalog içerisinde çözülebileceğine inandık ve biz buna tanıklık ettik. Bugün yaşadığımız sürece benzer sorunları konuşarak, diyalog içerisinde, gidip konuşarak çözdük. PKK'nın 2 askeri alıkoyduğu bir süreçte gidip o askerleri aldık ve görevlerinin başına getirdik. 3 yıl önce bu tür süreçleri de yaşadık. İçişleri Bakanlığı böylesi bir şey için bize rica etti, biz de gidip o insanları alıp getirdik. Demek ki, diyalogla bu ülkede her şey çözülebiliniyor. Bu süreçte de bunu yapabiliriz, devreye koyabiliriz. HDP ile yapılacak görüşmenin iptal edilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum ama aynı zamanda da bölgede yaşanan sıkıntılarla ilgili sokağa çıkma yasağının bir an önce kaldırılması gerektiğini ve diyalog sürecinin tekrar devreye girmesi gerekiyor."