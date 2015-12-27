HDP'li Baluken: Çözüm masasını devirenler Anayasa masasını da devirmek istiyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun muhalefet liderleriyle yapmayı planladığı "Anayasa" görüşmeleri kapsamından HDP'yi çıkarmasına tepki gösteren HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, "Çözüm masasını devirenler şimdi de Anayasa masasını devireceklerinin işaretini vermiş oldular" dedi.

Diyarbakır’da olağanüstü toplanan Demokratik Toplum Kongresi’ne katılan HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken AKP ile HDP arasında yapılması planlanan görüşmenin iptal edilmesiyle ilgili sorumuza “Çözüm masasını devirenler şimdi de Anayasa masasını devireceklerinin işaretini vermiş oldular” yanıtını verdi.

‘AKP kendini tekzip etti’

İdris Baluken, AKP ile HDP arasında yapılması planlan görüşmenin iptal edilmesiyle ilgili olarak şu şekilde konuştu:

“Başbakanın yaptığı açıklamada şu net olarak görülüyor, AKP’nin toplumsal gerilimleri azaltma, toplumsal barışı sağlamak gibi bir derdi yok. Daha önce çözüm masasını devirerek sahaya bir savaş konseptini sunarak bunu göstermişlerdi zaten. Ancak uzun süredir yürüttükleri psikolojik savaş kampanyasıyla çözüm sürecini bozmadıklarını, uzlaşma aradıklarını savaşı başlatanların kendileri olmadığını siyaseten sorunların çözüm yöntemlerine açık olduklarına değiniyorlardı. Bugünkü (dün) açıklama AKP’nin daha önce yapmış olduğu bütün bu açıklamaları tekzip eden, bir yönüyle teşhir eden bir itiraf niteliğinde oldu. Çözüm masasını devirenler şimdi de Anayasa masasını devireceklerinin işaretini vermiş oldular. Yeni Anayasa’da bütün toplumsal kesimlerin taleplerini dikkate alan bir uzlaşma kültürüyle yaklaşmayacaklarını bu ülkede demokratikleşme ve özgürlüklerin genişletilmesiyle ilgili bir kaygılarının olmadığını yeni Anayasa sürecine salt kendi siyasi çıkarları üzerinden yaklaştıklarını ortaya koymuş oldular. Bu son derece yanlış bir siyasi tavır. Son derece tehlikeli bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Tam da bir müzakere ve diyalog kanalının açılmasının çok ihtiyacı olan dönemlerden geçiyoruz. Her gün bu kanallar kapalı olduğu için onlarca gencin cenazesi kalkıyor bu topraklarda. Oluk oluk kan akıyor. Özellikle görüşmenin olacağına dair haberler basına düştükten sonra gerek bölgede gerek Türkiye genelinde ciddi bir takım beklentiler dile getirilmeye başlanmıştı. Belli ki AKP ve başbakan bu beklentilerin ve umutların yeşermesinden bile rahatsızlar. Şu anda gerilim siyasetinden besleniyorlar. Gerilim ve çatışma konseptinin, savaş konseptinin devam etmesini istiyorlar. Hem içerdeki siyasi hesapları hem de orta doğudaki genel iflas etmiş politikaları bu çatışma ve savaş dışında bir şanslarının olmadığını gösteriyor. AKP bunda ısrar edecek gibi duruyor.”