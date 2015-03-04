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Politika

Demirtaş, Birleşik Haziran Hareketi'nin kararını değerlendirdi

‘Bu meydanlarda olanları yoldaş belledik. Bize oy verir vermez, bizimle hareket etmenize, kardeş olarak baktık’

04 Mart 2015 14:58

Birleşik Haziran Hareketi’nin (BHH) dün açıkladığı seçim kararına ilişkin Halkların Demokratik Partisi ( HDP ) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan değerlendirme geldi. Demirtaş, Birleşik Haziran Hareketi'nin seçim kararına saygı duyduklarını söyledi.

İMC’nin haberine göre, Demirtaş BHH’nin seçim kararına ilişkin olarak şunları söyledi, “Birleşik Haziran Hareketi’nin seçime dayalı açıklaması oldu. Alınacak her karara saygı duyacağımızı belirtmişti. Bu meydanlarda olanları yoldaş belledik. Bize oy verir vermez, bizimle hareket etmenize, kardeş olarak baktık. Seçim sonrasında aynı duygularla mücadeleyi büyütmek için gayret göstereceğiz. Zorlu mücadelede yolumuz açık olsun diyorum.”

Birleşik Haziran Hareketi seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada HDP ve CHP dahil hiçbir kesimle “parlamentoda temsiliyet kaygısı üzerinden bir müzakerenin” söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, BHH’nin “kendi dışındaki sol kesim ve partilerle ilişkilerindeki temel duyarlılığı Gezi milyonlarının sorun, talep ve beklentileridir” denildi.

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