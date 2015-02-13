Aydınlardan CHP, HDP ve Birleşik Haziran Hareketi'ne birleşin çağrısı

Aralarında Eşber Yağmurdereli, Fikret Başkaya, Haydar Karataş, R. Işık Güngör, Gün Zileli, Ahmet Tonak, Meryem Koray, Nedim Hazar, Melih Dalbudak, Bingöl Erdumlu, Ceren Cevahir Gündoğan, Emrah Göker gibi yazar, sanatçı, akademisyenlerin de bulunduğu kişiler, “AKP diktatörlüğüne ‘dur’ demek için seçimlerde CHP-HDP-BHH (Birleşik Haziran Hareketi) bloku” önerdi.

Change.org üzerinden yürüyor

7 Şubat 2015’te başlatılan ve sosyal medya ile Change.org üzerinden yürütülen imza kampanyasında, “Haziran 2015 seçimleri yaklaşırken, AKP diktatörlüğüne ‘dur!’ diyebilmek için, seçimlerde CHP-HDP-BHH’nin ortak bir program çerçevesinde hareket etmesini öneriyoruz’ denildi.