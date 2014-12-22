14 Aralık operasyonuna karşı 'demokrasi' için imza kampanyası

Gülen cemaati medyasını da kapsayan 14 Aralık operasyona ilişkin change.org’da imza kampanyası başlatan gazeteci, yazar, siyasetçi ve aydınlar, Türkiye’de demokrasiden sapma yönünde bir sürecin yaşandığı belirtti.

İlk olarak 85 isim tarafından imzalanan ve Change.org‘da tüm internet kullanıcıların imzasına açılan açıklamada, “Her geçen gün daha da otoriterleşen AKP hükümeti yüzlerce gazeteci ve köşe yazarını uyguladığı baskılarla işlerinden attırmış, kamu gücünü kullanarak birçok gazete ve televizyonların, kendisine taraftar sermaye sahiplerine devredilmesini sağlamıştır” denildi.

Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve AKP’nin kurucu isimlerinden Dengir Mir Mehmet Fırat’ın da imzacıları arasında bulunduğu açıklama ve şöyle:

Türkiye demokrasisi için çok geç olmadan

AKP hükümetini bu girdiği tehlikeli yoldan dönmeye davet ediyoruz.

Geçmişte askeri darbelerle kesintiye uğrayan Türkiye demokrasisi, bugün sivil bir yönetimin idaresi altında büyük bir hızla kan kaybediyor.

Kuvvetler ayrılığını, yargının bağımsızlığını, parlamento denetimini, barışçıl toplanma ve gösteri hürriyetinin kullanılmasını ve basın özgürlüğünü kendisine bir tehdit/darbe olarak algılayan, demokrasinin klasik denge ve denetim sistemlerini “milli iradenin” önünde engel olarak sunan bir iktidar Türkiye’de işbaşındadır.

Son bir kaç yılda pek çok yasa değiştirilerek, hukuk sistemi evrensel hukuk normlarından uzaklaştırılmış ve temel kişi hak ve özgürlükleri aleyhine bir baskı aracına dönüştürülmüştür.

Her geçen gün daha da otoriterleşen AKP hükümeti yüzlerce gazeteci ve köşe yazarını uyguladığı baskılarla işlerinden attırmış, kamu gücünü kullanarak birçok gazete ve televizyonların, kendisine taraftar sermaye sahiplerine devredilmesini sağlamıştır.

Son olarak 14 Aralık 2014’te Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV yöneticileri başta olmak üzere gazeteciler, televizyon yapımcıları ve dizi oyuncuları ‘terör örgütü’ üyesi oldukları ve devletin egemenliğini ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınmış ve bir kısmı da tutuklanmıştır.

İktidar tarafından yeniden kurgulanan ceza yasaları ve yargı organları devreye sokularak eleştirel medya tamamen susturulmak istenmekte, gazetecilik bir meslek olarak bitirilmeye çalışılmaktadır.

Aşağıda isimleri zikredilen biz imzacılar, kamuoyunu Türkiye’de demokrasiden sapma yönündeki kaygı verici bir sürece dikkat kesilmeye çağırıyor,

AKP hükümetini bu girdiği tehlikeli yoldan dönmeye davet ediyoruz.

1. Ahmet Altan

2. Ahmet İnsel

3. Ahmet İsvan

4. Ahmet Turan Alkan

5. Ali Bulaç

6. Altan Tan

7. Asaf Savaş Akat

8. Aslı Tunç

9. Ataol Behramoğlu

10. Aydın Engin

11. Ayhan Aktar

12. Baskın Oran

13. Cafer Solgun

14. Cemal Uşşak

15. Cengiz Aktar

16. Cengiz Çandar

17. Ceren Sözeri

18. Ceyda Karan

19. Cihangir İslam

20. Cüneyt Ülsever

21. Daron Acemoğlu

22. Dengir Mir Mehmet Fırat

23. Doğan Akın

24. Doğan Satmış

25. Doğu Ergil

26. Ergun Babahan

27. Erkam Tufan Aytav

28. Erkan Saka

29. Ertuğrul Günay

30. Ferhat Kentel

31. Gencay Gürsoy

32. Hadi Uluengin

33. Hasan Cemal

34. Hayko Bağdat

35. Herkül Milas

36. Hilmi Yavuz

37. İbrahim Betil

38. İştar Gözaydın

39. Kazım Güleçyüz

40. Koray Çalışkan

41. Kürşat Bumin

42. Levent Köker

43. Mario Levi

44. Maya Arakon

45. Mehmet Altan

46. Mehmet Betil

47. Mehveş Evin

48. Melis Behlil

49. Murat Aksoy

50. Murat Belge

51. Mustafa Erdoğan

52. Mustafa Yeşil

53. Müge Göcek

54. Mümtaz’er Türköne

55. Namık Çınar

56. Nazlı Ilıcak

57. Neşe Düzel

58. Nil Mutluer

59. Nilüfer Göle

60. Niyazi Öktem

61. Nuray Mert

62. Orhan Kemal Cengiz

63. Osman Kavala

64. Oya Baydar

65. Ömer Laçiner

66. Ömer Madra

67. Pelin Batu

68. Reha Çamuroğlu,

69. Sait Çetinoğlu

70. Samim Akgönül

71. Selahattin Özel

72. Seyfettin Gürsel

73. Suat Kınıklıoğlu

74. Şahin Alpay

75. Tahir Özyurtseven

76. Taner Akçam

77. Tayfun Atay

78. Tuğba Tekerek

79. Ufuk Uras

80. Ümit Kardaş

81. Yasemin Çongar

82. Yasemin İnceoğlu

83. Yavuz Baydar

84. Yavuz Oğhan

85. Yüksel Taşkın