14 Aralık operasyonuna karşı 'demokrasi' için imza kampanyası

Gülen cemaati medyasını da kapsayan 14 Aralık operasyona ilişkin change.org’da imza kampanyası başlatan gazeteci, yazar, siyasetçi ve aydınlar, Türkiye’de demokrasiden sapma yönünde bir sürecin yaşandığı belirtti.
İlk olarak 85 isim tarafından imzalanan ve Change.org‘da tüm internet kullanıcıların imzasına açılan açıklamada, “Her geçen gün daha da otoriterleşen AKP hükümeti yüzlerce gazeteci ve köşe yazarını uyguladığı baskılarla işlerinden attırmış, kamu gücünü kullanarak birçok gazete ve televizyonların, kendisine taraftar sermaye sahiplerine devredilmesini sağlamıştır” denildi.
Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve AKP’nin kurucu isimlerinden Dengir Mir Mehmet Fırat’ın da imzacıları arasında bulunduğu açıklama ve şöyle:
Türkiye demokrasisi için çok geç olmadan
AKP hükümetini bu girdiği tehlikeli yoldan dönmeye davet ediyoruz.
Geçmişte askeri darbelerle kesintiye uğrayan Türkiye demokrasisi, bugün sivil bir yönetimin idaresi altında büyük bir hızla kan kaybediyor.
Kuvvetler ayrılığını, yargının bağımsızlığını, parlamento denetimini, barışçıl toplanma ve gösteri hürriyetinin kullanılmasını ve basın özgürlüğünü kendisine bir tehdit/darbe olarak algılayan, demokrasinin klasik denge ve denetim sistemlerini “milli iradenin” önünde engel olarak sunan bir iktidar Türkiye’de işbaşındadır.
Son bir kaç yılda pek çok yasa değiştirilerek, hukuk sistemi evrensel hukuk normlarından uzaklaştırılmış ve temel kişi hak ve özgürlükleri aleyhine bir baskı aracına dönüştürülmüştür.
Her geçen gün daha da otoriterleşen AKP hükümeti yüzlerce gazeteci ve köşe yazarını uyguladığı baskılarla işlerinden attırmış, kamu gücünü kullanarak birçok gazete ve televizyonların, kendisine taraftar sermaye sahiplerine devredilmesini sağlamıştır.
Son olarak 14 Aralık 2014’te Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV yöneticileri başta olmak üzere gazeteciler, televizyon yapımcıları ve dizi oyuncuları ‘terör örgütü’ üyesi oldukları ve devletin egemenliğini ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınmış ve bir kısmı da tutuklanmıştır.
İktidar tarafından yeniden kurgulanan ceza yasaları ve yargı organları devreye sokularak eleştirel medya tamamen susturulmak istenmekte, gazetecilik bir meslek olarak bitirilmeye çalışılmaktadır.
Aşağıda isimleri zikredilen biz imzacılar, kamuoyunu Türkiye’de demokrasiden sapma yönündeki kaygı verici bir sürece dikkat kesilmeye çağırıyor,
AKP hükümetini bu girdiği tehlikeli yoldan dönmeye davet ediyoruz.
1. Ahmet Altan
2. Ahmet İnsel
3. Ahmet İsvan
4. Ahmet Turan Alkan
5. Ali Bulaç
6. Altan Tan
7. Asaf Savaş Akat
8. Aslı Tunç
9. Ataol Behramoğlu
10. Aydın Engin
11. Ayhan Aktar
12. Baskın Oran
13. Cafer Solgun
14. Cemal Uşşak
15. Cengiz Aktar
16. Cengiz Çandar
17. Ceren Sözeri
18. Ceyda Karan
19. Cihangir İslam
20. Cüneyt Ülsever
21. Daron Acemoğlu
22. Dengir Mir Mehmet Fırat
23. Doğan Akın
24. Doğan Satmış
25. Doğu Ergil
26. Ergun Babahan
27. Erkam Tufan Aytav
28. Erkan Saka
29. Ertuğrul Günay
30. Ferhat Kentel
31. Gencay Gürsoy
32. Hadi Uluengin
33. Hasan Cemal
34. Hayko Bağdat
35. Herkül Milas
36. Hilmi Yavuz
37. İbrahim Betil
38. İştar Gözaydın
39. Kazım Güleçyüz
40. Koray Çalışkan
41. Kürşat Bumin
42. Levent Köker
43. Mario Levi
44. Maya Arakon
45. Mehmet Altan
46. Mehmet Betil
47. Mehveş Evin
48. Melis Behlil
49. Murat Aksoy
50. Murat Belge
51. Mustafa Erdoğan
52. Mustafa Yeşil
53. Müge Göcek
54. Mümtaz’er Türköne
55. Namık Çınar
56. Nazlı Ilıcak
57. Neşe Düzel
58. Nil Mutluer
59. Nilüfer Göle
60. Niyazi Öktem
61. Nuray Mert
62. Orhan Kemal Cengiz
63. Osman Kavala
64. Oya Baydar
65. Ömer Laçiner
66. Ömer Madra
67. Pelin Batu
68. Reha Çamuroğlu,
69. Sait Çetinoğlu
70. Samim Akgönül
71. Selahattin Özel
72. Seyfettin Gürsel
73. Suat Kınıklıoğlu
74. Şahin Alpay
75. Tahir Özyurtseven
76. Taner Akçam
77. Tayfun Atay
78. Tuğba Tekerek
79. Ufuk Uras
80. Ümit Kardaş
81. Yasemin Çongar
82. Yasemin İnceoğlu
83. Yavuz Baydar
84. Yavuz Oğhan
85. Yüksel Taşkın