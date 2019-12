-Demirtaş: BDP tutuklamakla tükenmez ADANA (A.A) - 15.10.2011 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Her gün arkadaşlarımızı evinden, partiden toparlayıp tutuklayarak bizi teslim alacağını sanıyorsan, o günleri çok beklersin. 50 bin defa AKP tükenir ama BDP tutuklamakla tükenmez. BDP bu hukuksuzlukla ortadan kalkmaz" dedi. Demirtaş, BDP Adana İl Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, haziran ayındaki seçimlerin ardından, AK Parti hükümetinin yargı eliyle kendilerine yönelik operasyonlar başlattığını iddia etti. BDP'li çok sayıda belediye başkanının hapiste olduğunu anımsatan Demirtaş, KCK operasyonlarının doğrudan BDP'yi ve yöneticilerini hedef alan siyasi operasyonlar olduğunu savundu. Hukukun ayaklar altına alındığını öne süren Demirtaş, ''Her gün arkadaşlarımızı evinden, partiden toparlayıp tutuklayarak bizi teslim alacağını sanıyorsan, o günleri çok beklersin. 50 bin defa AKP tükenir ama BDP tutuklamakla tükenmez. BDP bu hukuksuzlukla ortadan kalkmaz'' dedi. Demirtaş, KCK operasyonlarının parti kapatma gerekçesi yapılmak istendiğini iddia ederek, bugüne kadar parti kapatılarak bir çözüm elde edilemediğini, kendilerinin de hiç bir partinin kapatılmaması görüşünde olduklarını söyledi. ''Kürt halkı özgür olmadıkça Türk halkı özgür olamaz'' görüşünü savunan Demirtaş, ''Bu günlerde gece gündüz açıklanan zamlardan her kim şikayetçiyse, her gün boş yere bombalanan Kandil'i görecekler öncelikle. Bilin ki cebinizden çıkan paralar işte bu şekilde dağ taş bombalanarak harcanıyor. O sınır ötesi tezkereye 'evet' diyenler, bu zamlara itiraz edemezler, barıştan söz edemezler'' dedi. -''İmralı boşaltılsın''- Demirtaş, BDP'nin ''şiddetten beslenen parti'' olarak ifade edildiğini belirterek, buna karşın ''Bir an önce kara harekatını başlatalım. Kandil'e götürelim bayrak dikelim'' diyenlerin de olduğunu söyledi. Bunu söyleyenlerin ''barış isteyen parti'' olarak anıldığını kaydeden Demirtaş, şöyle konuştu: ''Başbakan bize 'siz şiddetle aranıza mesafe koyun' diyor. Ama onu alkışlıyor. Adam gece gündüz şiddeti savunuyor. Gece gündüz 'savaş, savaş, savaş' diyenleri alkışlıyorsunuz. Barış diyenleri tutuklayıp cezaevine koyuyorsunuz. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Bu zihniyetten demokrasi çıkabilir mi?'' Tutuklu BDP'lilerin serbest bırakılmasınını, müzakerenin gerçekleşmesinin en önemli olanağını yaratacağını öne süren Demirtaş, kendileri açısından en gerçekçi barış yolunun, Öcalan'ın serbest bırakılması, İmralı'nın boşaltılmasından geçtiğini söyledi. Demirtaş, kendisinin, Başbakan ya da Cumhurbaşkanının çağrısıyla dağdaki PKK'lıların inmeyeceğini, ancak Öcalan'ın çağrısıyla bunun gerçekleşeceğini öne sürdü. ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleri neden durdurduğunu ve protokollerde neler yazdığını'' açıklamasını isteyen Demirtaş, ''O protokollerde PKK'nın silah bırakması da vardı. Neden kabul etmedin?'' diye konuştu. Demirtaş, yeni Anayasa hazırlanmasıyla ilgili tartışmaların başladığını belirterek, yeni Anayasa'da ana dilde eğitimin ve özerk yönetimlerin olması gerektiğini sözlerine ekledi. Zaman zaman PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı kongrede, salona Türk bayrağının yanı sıra sarı, yeşil ve kırmızı renkte bezlerin de asıldığı görüldü.