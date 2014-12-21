HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2015 Genel Seçimleri’ne parti olarak katılacaklarını kaydederek “Türkiye'nin 90 yıldır tekçi bir zihniyetle asimile edilmesinden bıktık. Hepimizin ortak bir kimliği var. Ve bu kimliğimiz Türkiye'nin her yerinde ezilen ve yok sayılanlardır. Madem ezilen biziz ve Türkiye'de emeğin yüzde 80'nini biz oluşturuyorsak yönetimede bizim gelmemiz gerekiyor. Artık bir avuç zengin, hırsız bizi yönetmek zorunda değil" dedi.

Demirtaş "Başkan Apo'nun emeğini iktidara taşıyıp, Türkiye'yi değiştireceğiz. Özgürlük yürüyüşümüz tüm halklara hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

HDP Mardin İl Örgütü, 1.Olağan İl Kongresi'ni Şimal Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Mardin milletvekilleri Gülser Yıldırım ve Erol Dora, DBP ve HDP MYK ve PM üyeleri, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kadri Yıldırım, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, Barış Anneleri, Arap ve Süryani Dernekleri, Mezopotamya Hukukçular Derneği, sivil toplum örgütlerinde çok sayıda temsilci katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Mardin Büyükşehir Eş Başkanı Ahmet Türk, Kürt özgürlük hareketinin 35 yıldır tüm halkların özgürlüğü için mücadele ettiğini söyledi.



Türk'ten sonra konuşan HDP Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, "HDP'yi ülkede ezilen tüm halklar ile birlikte kurduklarını" ifade ederek, yüzde 10 barajını yıkacak ilk kongrelerini Mardin'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

19 Aralık 1978 tarihinde Maraş'ta Alevi katliamı ile 19 Aralık 2000 tarihinde cezaevlerine yapılan "Hayata Dönüş" operasyonu kapsamında yaşamını yitiren tutukluları anan Demirtaş, Maraş Valisi'ne seslenerek, "Bugün Maraş'ta katliamı kutlayan faşistleri engelleyeceğine katliamı protesto edenleri engelliyorsun. Cezaevlerinde yaşanan katliama göz yuman AKP hükümeti 15 yılın 12'si iktidardadır. Hükümet 19 Aralık operasyonuyla 19 Aralık tarihlerinde bu 2 katliamı unutturmaya çalışıyor. Eğer bir operasyon yapılacaksa, bu katliamlardan hata son verenlerden hesap sorulmalıdır" dedi.



Demirtaş, "Türkiye'nin 90 yıldır tekçi bir zihniyetle asimile edilmesinden bıktık. Hepimizin ortak bir kimliği var. Ve bu kimliğimiz Türkiye'nin her yerinde ezilen ve yok sayılanlardır. Madem ezilen biziz ve Türkiye'de emeğin yüzde 80'nini biz oluşturuyorsak yönetime de bizim gelmemiz gerekiyor. Artık bir avuç zengin, hırsız bizi yönetmek zorunda değil" ifadelerini kullandı.



12 yıldır sokakta en az 300 çocuğun öldürüldüğünü hatırlatan Demirtaş, "Her infaza karşı ise Başbakan 'buldukları cezaları çektiler' diyor. Bu ülkede asker, gerilla, polis umurlarında değil. Memleketi yediler ve halen yüzde 50 oy alacağız diyorlar. Bizde barış ve emeğin partisi olarak diyoruz ki; yüzde 10 barajı ne ki, iktidara yürüyeceğiz. Biz artık vekil seçmeyeceğiz prototipi bakanlıklar oluşturacağız" diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne dikkat çeken Demirtaş şöyle devam etti:

"Çocuklarınız ve damatlarıyla birlikte milyon dolarlık saltanatlarınızı bu tür kirli siyasetle oluşturdunuz. Bunların İslamiyet'le hiç bir alakaları yok. Eğer bunlar iktidara gelirken Allah'tan korksalardı bu kadar pervasızca halkın malını mülkünü çalmazlardı."



Gülen Cemaati’ne yakın medya kuruluşlarına yönelik operasyonlara değinen Demirtaş, yıllar önce hükümetin cemaatle birlikte bu operasyonun aynısını kendilerine yaptığını savunarak, "Cemaat çıkıp bizden özür dilemeli. KCK operasyonlarında eski Başbakan Recep Tayip Erdoğan talimatıyla yapılan operasyonu halka anlatmalıdır. AKP'nin cemaatle birlikte yaptığı hırsızlık ve yolsuzlukların kumpası da cemaate kaldı. Bu durumda biz ne cemaatin ne AKP'nin tarafını tutmuyoruz. HDP olarak 2'sine de karşıyız. Biz halktan yanayız" diye konuştu.



Demirtaş "Başkan Apo'nun emeğini iktidara taşıyıp, Türkiye'yi değiştireceğiz. Özgürlük yürüyüşümüz tüm halklara hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

