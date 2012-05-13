Demirtaş: Başbakanlığından ne hayır gördük ki başkanlığından görelim

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Gündemimizde başkanlık sistemi yoktur. Demokratik özerkliği bu ülke için en önemli, demokratik öneri olarak öneriyoruz. Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacak sistem Kürt halkının derdine derman olmaz. Başbakanlığından ne hayır gördük ki başkanlığından görelim" dedi.

Şırnak'ın Cizre Belediyesi tarafından düzenlenen 6'ncı Cizre Kültür ve Sanat Günleri Festivali'ne katılan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün akşam şehir stadyumunda festivalin açılış konuşmasını yaptı. BDP Grup Başkan Vekili Hasip Kaplan ve Hakkari Belediye başkanı Fadıl Bedirhanoğlu'nun da katıldığı festivalde konuşan Demirtaş, başkanlık sistemi tartışmalarına değinerek, "Tayip Erdoğan'ı başkan yapacak sistem, Kürt halkının derdine derman olmayacaktır. Kürt halkı kendini Demokratik Özerklikle siyasi alanda yönetmek istiyor. Ne kadar baskı, ne kadar zulüm olursa, o kadar görkemli direniş o kadar görkemli zafer olacaktır" dedi.

Bugün Cizre, Silopi, Şırnak üzerinde ve bir bütün olarak "Botan halkı" üzerinde özel bir baskı projesi uygulandığını, Ankara'da AK Parti'nin akıl hocaları tarafından özel bir baskı politikası ve projesi uygulandığını söyleyen BDP lideri Demirtaş, "Özellikle böyle bir dönemde Ankara'da yeni anayasının yazılmaya başlaması döneminde Kürt halkı sesini çıkarmasın istiyorlar. Ankara'da hesap, kitap yapanlar operasyon taktikleri yapanlar gece gündüz Cizre halkının üzerinden copu, gazı, panzeri eksik etmeyenler anayasa sürecinde sesiniz çıkmasın istiyorlar. Yeni anayasayı yazarken sadece ve sadece AKP'nin istekleri doğrultusunda yazılmasını istiyorlar. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa sivil bir anayasayı, sivil iradeyle yazma fırsatı ortaya çıktı. Ve biz diyoruz ki eğer yazılacak bu anayasa Kürt halkını tanımayacaksa dilini, kültürünü, kendini yönetme hakkını siyasi statüsünü kabul etmeyecekse biz bu anayasaya yeni anayasa diyemeyiz. Darbe anayasasının hiçbir farkı olamaz" diye konuştu.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kürt halkının okulda, kamusal bütün alanlarda, belediyelerde, resmi bütün kurumlarda kendi diliyle resmi olarak yaşamak ve bunun anayasada güvence altına alınmasını istediğini söyledi. Demirtaş, şöyle devam etti:

"Kürt halkı kendini demokratik özerklikle siyasi alanda yönetmek istiyor. Sınırsız örgütlenme hakkı istiyor. Bu haklar en meşru doğal insan haklarıdır. Bizim gündemimizde başkanlık sistemi yoktur. Biz demokratik özerkliği bu ülke için en önemli en demokratik öneri olarak öneriyoruz. Tartışılacaksa önce bunu tartışalım. Eksisi ile artısı ile bu ülkenin, Kürt halkının da bütün farklılıklarında en çok kabul göreceği sistem budur. Yoksa Tayip Erdoğan'ı başkan yapacak sistem Kürt halkının derdine derman olmaz. Senin başbakanlığından ne hayır gördük ki başkanlığından hayır görelim. Tarihi bir dönemde halkımız üzerine düşeni layıkı ile yerine getirecektir. Kürt halkı kendi değerleri ile kendi örgütsel yapısı ile partisi ile, iradesi ile kendi toprağında anavatanında özgürce yaşayacaktır.Bunu engellemeye AKP'nin bugüne kadar gücü yetmedi bundan sonra da yetmez."