Demirtaş: Başbakan da ‘canlı kalkan’ olsun

BDP lideri Selahattin Demirtaş, “canlı kalkan” olan BDP’lileri eleştiren Başbakan Erdoğan’a yanıt verdi. “Canlı kalkan”ların iki taraftan da ölümleri durdurmak istediğini belirten Demirtaş, “Başbakan ‘ben de canlı kalkan olacağım' desin” diye konuştu.

Bir basın mensubunun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''canlı kalkan'' ile ilgili söylediği sözleri anımsatması üzerine Demirtaş, şöyle konuştu:

''Kendisinin yaptığı konuşmadan anlaşılıyor ki canlı kalkanın ne demek olduğunu anlamamış. Canlı kalkan aktivitesi, eylemi nedir bunu anlamamış. Adana'da yaptığı konuşmada bu çok net anlaşılıyor. Bu eylemi gerçekleştiren insanlar, 'iki taraf birbirini öldürmesin' diye ortaya kendi bedenlerini koyuyorlar. Hem askerin, polisin hem de PKK'lıların canının değerli olduğunun, önemli olduğunun mesajını veriyorlar. Yani canlı kalkanlar, sadece PKK'lıları korumak için bir aktivite içerisinde değiller.

Başbakan olarak çıksın askeri operasyon bölgelerine gitsin, 'durun' desin, 'birbirinizi öldürmeyin' desin, 'ben de canlı kalkan olacağım' desin. Bizden daha iyisini yapsın, biz de onu alkışlayalım ama gençler birbirlerini öldürürken, bu ülkenin evlatları çocukları birbirini öldürürken kendi canını ortaya koyup gidip 'bu savaş dursun' diye çaba sarf edenlere de hakaret etmesin. Biz alkışlayacağız kendisini. Daha güzel canlı kalkan eylemlerini kendisinden bekliyoruz.''

Bir gazetecinin, ''Süreç devam ediyor çatışmalar sürüyor. Bu konuda öngörünüz nedir?'' sorusuna Demirtaş, ''Umutsuz değiliz tabii ki. Her zaman her yerde umudu korumak gerekir. Çözüm adına ümidi korumak gerekir. Hükümet politikalarına baktığımızda gerçekten ne akan kanın durması için ne de kalıcı gerçek bir çözüm için 'doğru bir çaba içerisinde değil' diye düşünüyoruz ama umudu korumak gerekir'' yanıtını verdi.

BDP’lileri eleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

''Askerin önüne, polisin önüne dikiliyorlar, canlı kalkan oluyorlar. Sizin bu kadar cesaretiniz, vicdanınız, bu kadar arzunuz var da niçin terörün, teröristin önünde bunlar canlı kalkan olmuyorlar. O kalleş intihar bombacılarının önünde neden canlı kalkan olmuyorsunuz.

Bingöl'de şehit Hatice Belgin kardeşimiz, yanındaki çocukları için, sokaktaki vatandaşlar için canlı bombanın üzerine kapaklanarak daha büyük faciayı önleyebiliyor. Eğer Hatice Belgin'in yüzde biri, binde biri kadar yüreğin, cesaretin, annelik şefkatiniz varsa güvenlik güçlerinin önünde değil, gidip o kanlı terörün, teröristin, o kalleş intihar bombacılarının önünde canlı kalkan olun.”