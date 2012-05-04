BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Kürt sorunu ve çözümü üzerine soruları yanıtladığı Siyaset Meydanı programında Ali Kırca ile tartıştı. Kırca, Demirtaş'ın ekran karşısında PKK'nın silah bırakması gerektiğini söylemesini isteyince Demirtaş, ''Bir çözüm yolu bulunmadığı sürece dağa çıkan hiçbir PKK'lı teslim olmamalıdır'' dedi.

Demirtaş: Dağa çıkan PKK'lı teslim olmasın

Öte yandan, Kürt sorununa barışçıl yönden bir çözüm bulunana kadar PKK'lıların teslim olmaması gerektiğinin altını çizen Selahattin Demirtaş, "Açıkça söylüyorum, dağa çıkmış bir PKK'lı asla teslim olmamalı. Soruna çözüm bulunana kadar eylem yapmamalı ama teslim de olmamalıdır" dedi. Demirtaş sözlerine, ''Şunu da açıkça belirteyim ki PKK hiçbir askere, polise, korucuya ve sivile karşı silah da kullanmamalıdır'' sözleriyle devam etti.

PKK tartışması

Programın ilerleyen bölümlerinde konu PKK'ya gelince ortam bir anda gerildi. BDP'li Demirtaş'ın PKK ve terör sorunu ile ilgili olarak hükümete ve orduya yaptığı çağrılara Ali Kırca ''PKK silah bıraksın'' deyin sözleriyle yanıt verince ikili arasında oldukça hararetli geçen bir tartışma yaşandı. Kırca, Kürt sorunu konusunda önemli adımlar atıldığını söyleyince, Demirtaş hükümetin askeri operasyonları büyük bir zevkle sürdürdüğünü dile getirdi. Demirtaş, ''PKK silah bırakmak istiyorsa bu kendi tercihidir buna engel olmayız'' deyince de Kırca, ''ben size gelen yorumları aktarmaya çalışıyordum'' dedi.

Demirtaş: Üniter yapı korunmalı

Demirtaş, BDP heyetinin ABD'deki temaslarını anlatarak Kürt sorunun çözümüne yönelik Amerikalılar'ın da görüşlerini aldıklarını ifade etti. Demirtaş, Kürt sorununun, Türkiye'nin üniter yapısı içerisinde, ayrılma ve bölünme olmadan ülkenin kendi içerisinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Ali Kırca tartışmaya girdi

BDP lideri ise Kırca'nın bu yorumuna karşı çıkarak hem PKK'ya hem de hükümet/ordu kanadına eylem ve operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Demirtaş'ın bu sözleri de ortamda bir anlık gerilime neden olurken, Ali Kırca'nın yumuşamasıyla gerginlik sona erdi.