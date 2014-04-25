Demirtaş: AYM Başkanı söylemesi gerekenleri söyledi

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Anayasa Mahkemesi'nin 52. kuruluş yıldönümde yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Demirtaş, "Anayasa Mahkemesi Başkanı söylemesi gerekeni söylemiştir. Asıl sıkıntılı söylemler Başbakan'ın AYM Başkanı ve üyelerine karşı kullandığı söylemlerdir" dedi.

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın bugün yaptığı konuşmayı şöyle değerlendirdi.

"Bana kalırsa Anayasa Mahkemesi sayın başkanı, bir hukukçu ve bir yüksek yargının başkanı olarak söylemesi gerekenleri söylemiştir. Asıl sıkıntılı söylemler Başbakan'ın AYM Başkanı ve üyelerine karşı kullandığı söylemlerdir. Bir başbakan AYM'nin aldığı bir karara hakaret vari küçültecek şekilde zan altında bırakamaz. Hesabına geldiği bütün mahkeme kararlarını alkışlarken hesabına gelmeyen siyasi çıkarlarına denk düşmeyen mahkeme kararlarını yerden yere vurabiliyor. Hatta gayri milli olmak ve başka yapılarla bağlantılı olmakla suçlayabiliyor. Bu doğru bir tutum değil. AYM Başkanı'nın ortaya koyduğu tutum evrensel hukuk kriterlerinin tekrarıdır. Dolayısıyla açıklamaların önemli olduğunu düşünüyorum. Evrensel hukuk çerçevesinde hakimler kararlarıyla mesajlarıyla tabi ki kendilerini savunmalı, savunabilmeli."