Demirtaş: PKK yarın resmen Türkiye sınırlarının dışına çıkmaya başlayacak

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK'lıların sınır dışına çekilmesi ile ilgili sürecin yarın resmen başlayacağını belirterek, "Bölgede halkta bir duyarlılık var, geri çekilme konusunda, büyük bir hassasiyet var. Provakasyonların olmaması konusunda halkın büyük bir hazırlığı var. Aynı dikkat ve özenin askeri birliklerde de olacağını tahmin ediyorum. Gözlemlerimiz gösteriyor ki hükümet de bu konuda bazı idari tedbirler almış durumda" dedi.

BDP Eş Başkanı Demirtaş, 4 partinin bu saatten sonra uzlaşma ile yeni anayasayı yapacağını düşünmediğini de ifade ederek, yeni bir anayasa yapılmaması durumunda yeni bir anayasa reformuna ihtiyaç olduğunu da söyledi.

'PKK yarın resmen Türkiye sınırlarının dışına çıkmaya başlayacak'

BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesinin Cadde ve sokakların yenilenme çalışmalarına start verildiği programa katıldı. Program öncesi basın mensuplarının gündem ile ilgili sorularını yanıtlayan Demirtaş, Hakkari ve ilçelerine yaptığı 3 günlük gezi ile ilgili izlenimlerini de anlattı.

BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK'lıların yarın resmen Türkiye sınırlarının dışına çıkmaya başlayacağını ifade ederek, "Tabi bunun ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Sonuçta kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmiyor bu geri çekilme meselesi. Ama, tahminlerimiz, coğrafyanın büyüklüğü ve koşullar düşünüldüğünde ve geldikleri yolu kullanarak geri döneceklerinden bunun 3-4 ay sürebileceği her halde ön görülmelidir. Geri çekilme sırasında en kritik mesele, olası çatışma riskinin ortaya çıkmasıdır. Bu durum hiç birimizin arzu etmeyeceği süreci derinden yaralayacak bir gelişme olur. Başından beri odaklandığımız bu sürecin selametle yürümesi için odaklandığımız mesele budur" dedi.

'Geri çekilme konusunda hükümet te idari tedbirler almış durumda'

Gere çekilme konusunda herkesin dikkatli ve duyarlı davranacağını umut ettiğini söyleyen BDP Eş Başkanı Demirtaş, "Bizim Hakkari'de 3 günlük gezi çerçevesinde şunu gördük. Yani bölgede hem halkta bir duyarlılık var, geri çekilme konusunda büyük bir hassasiyet var. Provakasyonların olmaması konusunda halkın büyük bir hazırlığı var. Köylerden mezraya kadar herkes geri çekilmenin sağlıklı ve çatışmaya mahal vermeyecek şekilde olması için dikkatli davranıyor. Aynı dikkat ve özenin askeri birliklerde de olacağını tahmin ediyorum. Tabi ki orada resmi yetkililerle temasımız olmadı. Ama, gözlemlerimiz gösteriyor ki hükümet de bu konuda bazı idari tedbirler almış durumda. Elbette ki hükümetin resmi olarak sahiplendiği bir süreç var. Dolayısıyla geri çekilme sırasında çatışmaların olmaması operasyonların olmaması doğrudan hükümetin sorumluluğundadır. Hükümetin bu konuda azami dikkat ve özen göstereceğini düşünüyoruz. Yarından itibaren başlayacak süreç, elbette ki bütün yük hükümetin omuzlarına yüklenemez ama, muhalefet olarak bizlerde halk ve toplum olarak hep birlikte sürecin sağlıklı yürümesi için çaba sarf etmeliyiz" diye konuştu.

'Geçen yıl çatışmalar vardı, bu yıl rahatlama gördük'

Hakkari'deki izlenimlerini de anlatan BDP Eş Başkanı Demirtaş, "Hakkari'de geçen yıl özellikle çok yoğun çatışmalar yaşanıyordu. Bu yıl gittiğimizde hem kırsal, hem şehirlerde ciddi rahatlama gördük. Barış sürecinin tartışmaları bile bölgede ciddi bir heyecan yaratmış durumda. Yol kontrollerinin sıklaştığı konusunda tespitlerimiz oldu. Yol kontrolleri artırılmış durumda anlam veremedik. Derhal düzeltilmesini istedik. Olağanüstü hal görüntülerini andıran görüntülerin kaldırılması gerekir. Gerek askerlerin gerek polislerin gözlerinde biz geçen yıla nazaran daha bir rahatlama daha bir umut gördük. Onlarda süreçten etkilenmişler barız şekilde görülüyor. Savaşı yaşayanlar savaşın acısını çekenler barışı kıymetini daha iyi anlıyorlar. Gittiğimiz her yerde bunu daha iyi gördük" dedi.

Demirtaş, hem Hükümet hem de PKK'nın şimdiye kadar çözüm süreci konusunda güçlü bir irade ortaya koyduklarını , bu saatten sonra bir provakosyon olursa bunun içeriden değil, dışarıdan olabileceğini söyledi. PKK'nın geri çekilme konusunda sürecin ruhuna uygun hareket ettiğini söyleyen Demirtaş, bir sorun çıkmamasını umduğunu söyledi.

'4 partinin uzlaşacağı yeni bir anayasa düşünmüyorum'

BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni anayasa tartışmaları konusunda ise, "Bu saatten sonra 4 Partinin uzlaşacağı yeni bir anayasa yapacağını düşünmüyorum. Keşke uzlaşma olsaydı. Ama bütün partiler tekliflerini sunmalarına rağmen uzlaşma sağlanamadı. Komisyon henüz dağılmadı bu nedenle yeni arayışlarına girmek doğru olmaz. Ama, uzlaşma ile yeni bir anayasa yapılmaz ise meclis ve meclis dışındaki siyasi partilerle yeni bir anayasa reformuna ihtiyaç vardır" dedi.

Askerleğin kısaltılması ile ilgili bir soru üzerine ise Demirtaş, askerliğin kısaltılması yerine vicdani reddin kabul edilmesi, askerleğin zorunlu olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi. Demirtaş, bölgede PKK ve asker tarafından döşenen mayınların yeni can kayıplarına neden olmaması için en azından yerleri bilinenlerin yerlerinin söylenmesi gerektiği de de ifade etti.

BDP Eş Başkanı Demirtaş, son olarak 30 yıldır yaşanan şiddet ortamı nedeniyle bölgenin insanlarının rehabilite edilmesi ile ilgili soru üzerine ise, "Bölge insanları hasta tespitine katılmıyorum. Travma geçiren Ankara'daki siyasetçilerdir. Onların rehabilitasyonlara ihtiyaçları vardır. Çözümsüzlüğü ve savaşı dayatanların tedaviye ihtiyaçları var. Ama normal yaşama geçilmesi ile ilgili çeşitli projeler gerçekleştirilmelidir" diye konuştu.