Demirtaş: 7 Haziran’da ya tek adam ya da toplumsal sözleşme olacak

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bu seçim ya Türkiye'nin tek adamlık sisteminin anayasal dayanağına kavuşmasına yol açacak ya da HDP'nin öncülüğünü yaptığı sivilleşmeyi, çoğulculuğu, çok kültürlülüğü, çok inançlılığı garanti altına alan bir toplumsal sözleşmeyi savunan bir çizgi olacak" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Esprileriyle öğrencileri güldüren Demirtaş, HDP'nin en büyük farkını ise "HDP bir kadın hareketi, bir kadın partisidir. Bu da kelimenin tam anlamıyla bir demokratik güvencedir" ifadesiyle özetledi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile buluştu.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, toplantının yapıldığı Uçaksavar Kampüsü'ndeki konferans salonu, öğrencilerin gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle tamamen doldu. Demirtaş konuşmasını yaparken, kendisinden sıkışıklığı gidermesini isteyen öğrencilere, sahneye gelebileceklerini söyleyerek yardımcı oldu. Sahneyi dolduran öğrenciler Demirtaş'ı buradan dinledi.

Selahattin Demirtaş, bu seçimde çok sayıda partinin isminin olduğunu, ancak iki temel tercihin yarışacağını belirterek, “Bu seçim ya Türkiye'nin tek adamlık sisteminin anayasal dayanağına kavuşmasına yol açacak ya da HDP'nin öncülüğünü yaptığı sivilleşmeyi, çoğulculuğu, çok kültürlülüğü, çok inançlılığı garanti altına alan bir toplumsal sözleşmeyi savunan bir çizgi olacak" dedi.

'Normalde baraj sorununun

olmaması gerekiyor'

Demirtaş, seçim beyannamelerini yazarken, her kesimin kendileri ile ilgili olan kısımları kendilerinin kaleme aldığını vurgulayarak, “Bütün ezilen kesimler kendi taleplerini kendileri yazdı. Böylesine bir programın baraj sorununun olması, aslında çok daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini gösteriyor. Böyle bir programın baraj sorunu olmaması gerekirdi. Böyle bir program Türkiye'de hayli hayli iktidarda olmalıydı. Türkiye'yi yöneten program, anlayış bu olmalıydı. Fakat dezavantajlı seçim yarışı çalışmamızı zorlaştırıyor" dedi.

‘HDP'nin en büyük farklılığı

bir kadın hareketi olmasıdır’

HDP'nin en büyük farklılığının "kadın rengi" olması olduğunu belirten Demirtaş, “HDP bir kadın hareketi, bir kadın partisidir. Bu da kelimenin tam anlamıyla bir demokratik güvencedir" dedi.

Demirtaş, parlamentoda olmazlarsa kıyamet kopmayacağını ifade ederek, “Ancak önemli bir mevzide hamle yapmış olacağız ve iktidarın parlamentoyu kendi istedikleri gibi kullanabilmelerinin önüne geçmiş olacağız. Bunun için gençlerin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Demirtaş, konuşmasını bitirdikten sonra, öğrencilerin kağıtlara yazdığı sorular mukavva bir kutuya konularak kur'ayla seçildi. Bu sırada Demirtaş sık sık espri yaparak öğrencileri güldürdü.

Selahattin Demirtaş, Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki durumlarına ilişkin yöneltilen soruya, “Bütün halkların ve kimliklerin ortak bir anayasayla, yeni bir egemenlik paylaşımı üzerinde anlaşma iradeleri varsa, Türkiye'nin bunu desteklemesi ve bir an önce ateşkesin sağlanması durumuna geçilmesi lazım. O durumda zorunlu olarak yerini terk edenler geri gitmek isterse, buna destek olmak lazım. Burada kalmak isteyenlere ise vatandaşlık hakkı dahil olmak üzere haklarının, hukuklarının korunması lazım" dedi.