Demirtaş'tan Davutoğlu'na: Soruyu biz sorarız, sen cevap verirsin!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Bir hükümet düşünün ki ‘bizler parlamentoya girmeyelim’ diye gayret gösteriyor. Bu sistemin bu devletin, Kenan Evren sisteminin yok etmeye çalıştığı, hiçbir farklı düşünceye AKP’nin yeni Türkiye’sinde yer yok. ‘Onlar zaten baraj altında’ diyorlar. Öyleysek bizden neden bu kadar korkuyorsunuz. Barajı aşacağız. Barajı aşmamız ülkenin nefes alması demektir” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun meydanlarda kendilerine soru sormaktan vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Demirtaş, “Her mitinginde üniversite hocası gibi illa bir kaç soru soracak bize. Hoca, bitti senin hocalığın. Muhalefetiz, soruyu biz sorarız sen cevap verirsin" diye konuştu.

DHA’da yer alan habere göre, Demirtaş, işadamlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Esenyurt’ta bir restoranda düzenlenen kahvaltıya katılan Demirtaş, “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganları eşliğinde salona giriş yaptı, ardından partisine katılanlara rozet taktı. Anneler Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Demirtaş, “Yürekli cesur katılımınız olmasa bu partinin var olması imkansızdır. 7’den 70’e halkın desteğiyle var ettiği bir partiyiz. Hiçbir zaman devletin yardımını almadan, hırsızlığa, yetim hakkına tamah etmeden partimizi Türkiye siyasetinin merkezi haline getirdik. Bizler Türkiye’deki kutuplaşma, kamplaşma siyasetini bitirmeye çalışıyoruz. Sahte bölünme korkusunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. HDP’nin bu seçimdeki varlığı büyük bir umut olmuş durumda. Tek adam sistemi, diktatör sistem dayatılmaya çalışılıyor bize. Öbür taraftan bizler demokrasi ve özgürlükler ilkeleri etrafında buluşmuş bir seçim kampanyası yürütmeye çalışıyoruz” dedi.

‘HDP Meclise girmesin diye elinden gelenin fazlasını yapıyor’

Hükümetin iyi niyetli olmadığını söyleyen Demirtaş, “Bir hükümet düşünün ki ‘bizler parlamentoya girmeyelim’ diye gayret gösteriyor. Devletin etkili kurumları ‘HDP meclise girmesin’ diye elinden gelenin fazlasını yapıyor. Eğer bu hükümet Türkiye’yi zerre kadar düşünüyor olsaydı HDP’nin meclise girmesi için bizden çok çalışması lazımdı. Mesela, Saadet Partisi. Oyu yüzde 2 olur, yüzde 5 olur. Ama barajın altında kalıp parlamentoya girmemesi haksızlık olur. Bir oy veriyorsa bile insanlar, temsilcisini parlamentoda görmesi hakkıdır” diye konuştu.

‘Kenan Evren sisteminin yok etmeye çalıştığı…’

AKP’nin yeni Türkiye’sinde kendilerine yer olmadığını ifade eden Demirtaş, “Bu sistemin, bu devletin, Kenan Evren sisteminin yok etmeye çalıştığı hiçbir farklı düşünceye AKP’nin yeni Türkiye’sinde yer yok. Yeni Türkiye dedikleri AKP’lilerden oluşan bir Türkiye’ymiş. Ama işi gücü bırakmışlar baraj altında bırakmak için el birliğiyle çalışıyorlar. ‘Onlar zaten baraj altında’ diyorlar. Öyleysek bizden neden bu kadar korkuyorsunuz? Barajı aşacağız. Barajı aşmamız ülkenin nefes alması demektir. Şimdi baraj altında bırakmak için son derece ahlak dışı seçim kampanyası yürütecekler. Neyimize güveniyoruz biliyor musunuz? Allah mazlumun yanındadır. Kimsenin tavuğuna kışt dememişiz, malını mülkünü çalarak buraya gelmemişiz” dedi.

‘Zübük tarzı siyaset bitiyor’

7 Haziran’da Türkiye’nin önüne yeni bir yol açılacağını belirten Demirtaş, “Bize güvenen güvenmeyen herkes Türkiye’de bir değişime hazır olmalıdır. Eski zübük tarzı siyaset bitiyor. Halk siyaseti geliyor. Eski tip siyaset son bulacak. Türkiye’de yaşanan rezalet başka yerde yaşansaydı 10 defa Başbakan istifa ederdi. Japonya’daki bakanlar kendi işçileri iş cinayetinde öldü diye harakiri yaptılar. 301 işçi Soma’da diri diri yerin altına gömüldü. Bunlar istifa bile etmedi, ‘Bu işin fıtratında var dediler’” şeklinde konuştu.

‘Kolu bırak, tırnağını kestin mi?’

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun meydanlarda kendilerine soru sormaktan vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Demirtaş, “Her mitinginde üniversite hocası gibi illa bir kaç soru soracak bize. Hoca, bitti senin hocalığın. Muhalefetiz, soruyu biz sorarız sen cevap verirsin. Sen Başbakansın iki de bir hatırlatıyorum ki unutma. Senin partinde milyarlarca dolar soygunla ilgili ciddi iddialar oldu. ‘Hırsızlık yapanın kolunu keseriz’ dedin. Kolu bırak, tırnağını kestin mi? Suçsuz yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş sayılır. Roboski’de 34 kişiyi katlettiniz. Bir onbaşıya disiplin cezası verdiniz mi? Diyelim ki kazayla oldu. Bu kazanın da mı bir sorumlusu yok? Gezi’de ölenlerin hesabını mı sordunuz? Madalya taktınız” dedi.