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Politika

Demirtaş'tan yeni seçim şarkısı: Kara çaldılar beyaza, yıkılacaklar bu yaza...

Demirtaş, HDP'nin daha önce hazırladığı, 'Bizler HDP, HDP Meclise' seçim şarkısında bağlama çalmıştı

09 Mayıs 2015 13:53

HDP'nin daha önce hazırladığı, 'Bizler HDP, HDP Meclise' seçim şarkısında bağlama çalan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni bir seçim şarkısı için bu kez mikrofona geçti. Kayıt için Kürt sanatçı Diyar ile Diyarbakır'da stüdyoya girerek düet yapan Demirtaş'ın kayıt sırasında oldukça keyifli olduğu görüldü. Stüdyoda yeni kayıt edilen seçim şarkısının bir bölümü, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

 

'Bazen de söylüyor'

 

'Sadece bağlama çalmıyor, bazen de söylüyor' başlığı ile paylaşılan ve Demirtaş'ın Türkçe söylediği seçim şarkısının bazı sözleri şöyle:

"Kara çaldılar beyaza, çalıp durdular namaza,

Yıkılacaklar bu yaza bu yüzden vururlar saza,

Çarpılacaklar bu yaza bu yüzden vururlar saza..."

 

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