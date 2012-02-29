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Spor

Demirören: Sorunlar ertelendikçe büyüyor, kanayan parmağı kesmek zorundayız

Yıldırım Demirören ile başkanlığı genel kurula kadar vekaleten yürüten Hüsnü Güreli katıldı.

29 Şubat 2012 16:20

 

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, İstinye'de TFF binasında düzenlenen törenle Hüsnü Güreli'den görevi devraldı. Demirören,

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) başkanlık devir teslim töreni İstanbul’da yapıldı.

TFF’nin İstinye’deki merkezinde gerçekleştirilen devir teslim törenine, olağanüstü genel kurulda TFF Başkanlığı’na seçilen Yıldırım Demirören ile başkanlığı genel kurula kadar vekaleten yürüten Hüsnü Güreli katıldı.

Yıldırım Demirören, törende yaptığı konuşmada, tek kaygılarının Türk futbolunu en iyi yerlere taşımak ve futboldaki eski sevgiyi tekrar kazandırmak olduğunu kaydederek, "Elimizden geleni yapacağız, biraz sabır. Bu sorunların hepsini çözeceğimize inanıyoruz. Çünkü çözülmesi gerekiyor. Sorunlar ertelendikçe hep büyüyor. Biz de bir an evvel kanayan parmağı kesmek, kesin ve radikal kararlar alarak süreci bitirmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Demirören, "Kanayan parmağı keseceğiz" derken neyi kastettiğinin sorulması üzerine, "Süreçlerden bahsediyoruz" dedi.

Yıldırım Demirören, bugün yapacakları yönetim kurulu toplantısında alacakları kararla, bundan sonra belli bir süre yönetim kurulundan sadece basın sözcüsünün medyaya konuşacağını söyledi.

Bir gazetecinin "Ligin gelecek sezon 22 takımla oynanacağı söyleniyor" şeklindeki sözlerine üzerine Demirören, "Bu yazıyı yazan arkadaş cevap versin" dedi.

Bu arada, toplantı başlamadan önce Demirören, bir gazeteciye, "22 takım doğru değil, 28 olacak, yanlış" diye espri yaptı.

Yıldırım Demirören, toplantı sonunda Güreli’ye plaket verdi.


Güreli: Huzur içinde devrediyoruz


Hüsnü Güreli ise, daha önce 4 yıl Beşiktaş’ta birlikte çalıştığı Yıldırım Demirören’in bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inancının tam olduğunu belirterek, "Geçiş sürecinde mevcut işlemleri yerine getirmeye çalıştık. Çok güzel bir seçim ortamında herkes tek vücut oldu ve Türk futbolunun sorunlarını çözmek için sizler göreve geldiniz" dedi.

TFF’nin Türkiye’de futbolun geleceğinden sorumlu bir kurum olduğunu kaydeden Güreli, şunları söyledi: "TFF, eğitimde ve tesisleşmede çağdaş hamleler yapmak, genç futbolcuların yetişmesine odaklanmak, futbolun Türkiye’de yaygınlaştırılmasına ve sevilmesine ön ayak olmak ve Avrupa’da ve Türkiye’de büyüyen futbol ekonomisini karlı bir şeklide ayakta tutmak zorunda. Bundan sonraki yönetimlerin yapması gereken en önemli işlerden biri mali disiplini sağlayarak, bu çok önemli sektörün güçlü bir şekilde ayakta kalmasını sağlamaktır. Bunu da bu federasyonun yapacağına emin olarak yönetimi sayın başkan ve değerli yöneticilere huzur içinde devrediyoruz." Bu arada, devir teslim töreninin ardından Demirören başkanlığındaki yeni TFF Yönetim Kurulu ilk toplantısına başladı.

 

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