Demirören’in ilk kararı: Basına konuşmak yok

T24 - Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı Yıldırım Demirören, federasyon adına açıklamaları artık basın sözcüsünün yapacağını söyledi. Demirören, “Ben dahil kimse demeç vermeyecek” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni başkanı Yıldırım Demirören, görevini bugün devraldı.

Yıldırım Demirören, bundan böyle basın sözcüsünün açıklamalarda bulunacağını söyledi.

Demirören, “Ben dahil yönetimden kimse bir süre demeç vermeyecek” diye konuştu.

TFF Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'ndaki seçime tek aday olarak giren Yıldırım Demirören, geçerli 229 oyun 221'ini alarak Futbol Federasyonu Başkanı seçilmişti.