Demirören, Milliyet'te 'ekonomik sıkıntı' iddiasıyla gazetecileri attıktan dört gün sonra 1,1 milyara Total'i aldı!

Erdoğan Demirören, sahibi olduğu Milliyet gazetesinde çok sayıda gazeteciyi "ekonomik sıkıntıları" gerekçe göstererek attıktan dört gün sonra Fransız enerji devi Total'in Türkiye'deki akaryakıt istasyonları diğer varlıklarını yaklaşık 1,1 milyar liraya satın aldı.

Nisan 2011'de Doğan grubundan Milliyet ve Vatan gazetelerini satın aldıktan sonra medya grubunun başına kimi atayacağını Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sorduğu Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla ortaya çıkan Erdoğan Demirören, gazeteci tensikatından sonra büyük bir satın almaya imza attı.

Milliyet'in manşetinden yayımlanan "İmralı zabıtları"na tepki gösteren Tayyip Erdoğan'ı arayarak "Patron" diye hitap ettikten sonra telefonda ağladığı ortaya çıkan Erdoğan Demirören'e ait Milliyet'te geçen hafta, 10'u idari kadrodan olmak üzere 25 kişinin işten çıkarılmasına karar verildi. Karar kapsamında gazetenin kıdemli yazarlarından Meral Tamer, Mehveş Evin ile muhabirler Kemal Göktaş, Burcu Karakaş, Evin Demirtaş, Sertaç Koç ve Esra Alus'un da aralarında bulunduğu çok sayıda gazetecinin işine son verildi.

İşten çıkarmalara ilişkin tepkiler üzerine, 28 Ağustos Pazartesi günü "Milliyet" imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, tensikat, "kur ve maliyetlerdeki artış nedeniyle gelir dengesinin bozulması" gerekçesine dayandırıldı. Açıklamada şöyle dendi:

“Milliyet'te bazı meslektaşlarımızla yollarımızı ayırmış olmamızın nedeni tasarruf zorunluluğudur.

Geçen yılın aynı dönemine göre döviz kurunda yüzde 30, baskı birim maliyetinde yüzde 28 ve diğer hizmet alımları maliyetinde de yüzde 15 oranında artış gerçekleşmiştir.

Bu durumun gelir-gider tablosunda yarattığı dengesizliği gidermek tasarruf önlemlerini zorunlu kılmıştır. Aynı gerekçeyle istenmeden de olsa sadece Milliyet'te değil diğer gazetelerde de değişik tasarruf kalemleriyle birlikte, personel tasarrufuna gidildiği kamuoyunun bilgisi dahilindedir.

Bu koşullara rağmen arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmamak için gösterdiğimiz çaba çalışanlarımızın da malumudur.”

Dört gün sonra milyarlık alım

Ancak işten çıkarmaların ekonomik sıkıntılara dayandırıldığı Demirören'e ait Milliyet ile Vatan gazeteleri, bugün (2 Eylül 2015) sürmanşetlerinde dokuz sütuna yayılan bir satın alma haberiyle yayımlandı.

Milliyet'in "Total Türkiye Demirören'in", Vatan'ın da "Total artık Demirören'in" başlığıyla verdiği haberlere göre, Demirören grubu, Milliyet'te "ekonomik sıkıntı" gerekçesiyle işten çıkarma yapmasından dört gün sonra, 1 Eylül 2015'te Fransız enerji devi Total'in Türkiye'deki akaryakıt istasyonları ile ticari satış, tedarik ve lojistik varlıklarını 325 milyon Euro'ya (yaklaşık 1,1 milyar lira) satın aldı.

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Milliyet: Total Türkiye Demirören'in

Milliyet'te, Demirören ailesinin fotoğraflarıyla paylaşılan satın alma haberi şöyle verildi:

Total Türkiye'nin yeni sahibi Demirören oldu!

Fransız enerji devi Total, Türkiye’deki akaryakıt istasyonları ile ticari satış, tedarik ve lojistik varlıklarını Demirören Holding’e 325 milyon euro’ya sattı. Türk ekonomisine duyulan güveni yansıtan anlaşmanın ardından bir açıklama yapan Total, demirören holding’in satışa konu olan varlıkları büyütme isteği ve yeteneğine dikkat çekti.

Halihazırda Türkiye’nin 5. büyük akaryakıt dağıtımcısı olan Total, ülke genelindeki 440 civarı istasyonunda akaryakıt ürünleri satışı gerçekleştiriyor. Türkiye’de 1992’den beri faaliyet gösteren Total, yüzde 5.5 akaryakıt bayi ağı pazar payına sahip.

Total Türkiye, İzmit Gebze, İzmir Aliağa ve Samsun’daki 300 bin m3/yıl toplam kapasiteli modern akaryakıt tesisleri ile dünya standartlarında depolama ve dağıtım hizmeti veriyor. Bu tesisler, sahip oldukları deniz terminalleri ile bölgedeki en iyi akaryakıt terminalleri olarak görülüyor.

Satış görüşmelerinde Demirören Holding’in hukuk danışmanlığını YKK (Yüksel Karkın Küçük) Hukuk Bürosu üstlendi.

‘İlk’lerin şirketi

Total, Türkiye’de dizel araç pazarının gelişmesinin önünü açan Eurodiesel, fabrikada kurşunlu benzin ile çalışacak şekilde üretilen araçların kurşunsuz benzin ile kullanılmasına olanak veren Greenmax gibi ilkleri piyasaya sunmasıyla tanınıyor.

Dünyanın 5’inci büyük petrol şirketi olan Total’in İcra Komitesi Üyesi Philippe Boisseau, satış kararını varlık portföylerinin dinamik yönetimi sonucu aldıklarını söyledi. Total, devir işlemini takiben, ayrı bir şirket çatısı altında bir araya getirilecek madeni yağ ve kokusuz LPG faaliyetleri ile Türkiye pazarında varlığını sürdüreceğini açıkladı. Total’den yapılan açıklamada, “Gerekli onayların tamamlanması sonrasında Total Oil Türkiye’nin Demirören Holding tarafından devir alım süreci tamamlanacaktır’’ denildi.

Enerji devleri arasında

Demirören Holding, son 60 yılda Türkiye’nin imalat ve inşaattan turizme, eğitim ve medya gibi değişik alanlarında hızla büyüyen en büyük şirket topluluklarından. Demirören Holding’in bağlı şirketlerinden Milangaz ülkenin ilk LPG tedarikçisi. Milangaz LPG Dağıtım şirketi, İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 2.5 milyar TL’lik net üretimden satışlarla Türkiye’nin en büyük 21’inci şirketi konumunda bulunuyor.

Moil’in 435 istasyonu var

Milangaz 26 dolum tesisi, 10 bin bayi ile tüplü gaz, oto gaz ve dökme gaz dağıtımı yapıyor. Demirören Holding’e bağlı Moil Petrolcülük ise 2014 yılı 12 aylık Enerji Piyasası Sektör Raporu’na göre akaryakıt dağıtım firmaları içinde yüzde 1.6 pazar payı ve 435 akaryakıt istasyonu ile 10’uncu sırada yer alıyor.