"Demirören Medya'nın tepe ismi istifa etti" iddiası

Millliyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Özlem Temana'nın, kurum ile ilişkisini noktaladığı iddia edildi.

Medyaradar'ın haberine göre; daha koltuğa oturalı 1 haftalık bir süre olan Temana, arkadaşlarına veda mesajı gönderdi.

Deneyimli isim veda mesajında, "Arkadaşlar bazı kişisel nedenlerle aranızdan ayrılıyorum. Volkan, Uğur destekleriniz için teşekkür ederim. Diğer editör arkadaşlarım, yüz yüze görüşemesek de tanıştığıma çok sevindim. Hoşçakalın. İyi çalışmalar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden 2002 yılında mezun olan Özlem Temana, 2002 ile 2008 yılları arasında CNN Türk'te çalıştı.

2008'de Milliyet.com.tr'ye geçen tecrübeli isim, 9 yıl 6 aylık bir sürenin ardından ise Habertürk'e geçiş yapmıştı. 2 yıla yakın bir süre de burada görev yapan Temana, geçtiğimiz hafta ise eski yuvasına imza atmıştı.