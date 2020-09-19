T24 LogoT24 Logo
Medya

"Demirören Medya'nın tepe ismi istifa etti" iddiası

19 Eylül 2020 20:20

Millliyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Özlem Temana'nın, kurum ile ilişkisini noktaladığı iddia edildi.

Medyaradar'ın haberine göre; daha koltuğa oturalı 1 haftalık bir süre olan Temana, arkadaşlarına veda mesajı gönderdi.

Deneyimli isim veda mesajında, "Arkadaşlar bazı kişisel nedenlerle aranızdan ayrılıyorum. Volkan, Uğur destekleriniz için teşekkür ederim. Diğer editör arkadaşlarım, yüz yüze görüşemesek de tanıştığıma çok sevindim. Hoşçakalın. İyi çalışmalar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden 2002 yılında mezun olan Özlem Temana, 2002 ile 2008 yılları arasında CNN Türk'te çalıştı.

2008'de Milliyet.com.tr'ye geçen tecrübeli isim, 9 yıl 6 aylık bir sürenin ardından ise Habertürk'e geçiş yapmıştı. 2 yıla yakın bir süre de burada görev yapan Temana, geçtiğimiz hafta ise eski yuvasına imza atmıştı.

ETİKETLER

Özlem TemanaÖzlem Temana MilliyetÖzlem Temana DemirörenDemirörenDemirören MedyaMilliyet.com.tr
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24