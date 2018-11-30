Demirören Medya: Kimse bu ilkeli duruşumuzu kişiselleştirmesin

Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, medya üzerine yazdığı yazılara çok sayıda tepki geldiğini söyledi. "Sektör kendi içinde bulunduğu krizin hâlâ farkında değil" ifadesini kullanan Soysal "Artık emeğe saygı ve hakların korunması lazım. Hiç kimse bu ilkeli duruşumuzu da kişiselleştirmesin..." dedi.

Soysal, Türkiye’de medyanın pahalı içerik ürettiğini, bunları ücretsiz erişime açmanın da sektörün hergün aşağıya doğru çektiğini savunmuştu. Soysal, medyanın tüm aktörlerine ‘bir araya gelip sorunlara ortak çözümler üretme’ çağrısı yapmıştı.

"Korsanlık yerine içerik üretseler..."

Milliyet'teki "İlkesiz duruşlar" başlıklı (30 Kasım 2018) yazısında Soysal "uzmanların" da görüşlerine yer vererek şunları kaydetti:

“İnternet haberciliğinin, bu teknik avantajlarıyla geleneksel medyaya karşı üstünlük sağlarken, bir yandan da hâlâ geleneksel medyanın ürettiği içeriğe dayanması tam bir paradoksa işaret eder' vurgusunu yapan uzmanlar şunu belirtiyor:

- İnternet haberciliği, kopyalama ya da korsanlık yerine içerik üretse hem gazetecilik hem de kamuoyunun bilgilenmesi adına daha yararlı ve etkili bir mecra haline gelecektir. Ama bu haliyle geleneksel medyanın farklı teknolojik alandaki uzantısı durumundadır.

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Yasal bir düzenlemenin olmadığını belirten uzmanlar, etik kılavuzlarda internet gazeteciliğiyle ilgili özel ilkelerin bulunmadığını, 1998’de uygulamaya konulan Türkiye Gazeteciliği Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde internet haberciliğiyle ilgili ilkenin yer almadığını söylüyorlar...

Uluslararası otorite isimler ise özet olarak şunu söylüyorlar:

- Temel metinlerde internet gazeteciliğiyle ilgili ilkelerin olmayışı internet haberciliğinin kuralsız, ilkesiz işlemesine ahlaki gerekçe olamaz...

İşte, demek istiyoruz ki artık emeğe saygı ve hakların korunması lazım.

Ve hiç kimse bu ilkeli duruşumuzu da kişiselleştirmesin..."

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