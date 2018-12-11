Demirören Medya: Haksızlıklara karşı sektörün bir araya gelmesini istiyoruz, derdimiz sistem

Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, medyada telif yasalarının hukuki altyapısının bir an önce oluşturulması gerektiğini söyledi. Soysal, geleneksel medyanın büyük problemlerle karşı karşıya olduğunu kaydederek, "Haksızlıklara karşı sektörün bir araya gelmesini istiyoruz" talebini yineledi.

Soysal Milliyet'te "Sistem arızaları" başlığıyla yayımlanan yazısında medyaya yönelik taleplerini anlatmaya devam etti. Yasaların çıkarılmasını, kullanılan içeriklere karşı para cezaları ödenmesi gerektiğini söyleyen Soysal, "Kendi haklarımızı takip etmekte zorlanıyoruz" ifadesini kullandı.

"Herkes durumu kendi menfaat penceresinden değerlendiriyor ve kişiselleştiriyor" diyen Soysal "Bizim derdimiz kişiler değil, sistemdir. Ve sistem arızalarıdır" diyor.

Soysal'ın Milliyet'te yer alan yazısının tamamı için tıklayın