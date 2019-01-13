Demirören Medya: Haberini yayımlatmak için medya kapılarında takla atanları unutmadık

Demirören Medya CEO'su ve Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, bugünkü köşe yazısında "gazeteciliğin hukuki haklarını savunacak kimsenin olmadığını" söylerken “Düne kadar iki haberi, klibinin haberini yayımlatmak için medya kapılarında dört takla atarak gezenleri de biliyoruz ve unutmadık. Yayıncı kuruluşlar olmasaydı hepsi bar ve pavyonlarda hâlâ çalıp söylüyor olacaklardı...” ifadelerini kullandı.

Soysal, Milliyet’te yayınlanan “Yolda uyduranlar” başlıklı yazısında özetle şu ifadeleri kullandı:

Teknolojik değişimlere karşı Ar-Ge’den uzak duran Türkiye’deki medya sabah akşam şarkıcı, türkücülere, aktörlere para kazandıracak, vur patlasın çal oynasın işleriyle uğraştı.

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Sanatçıların telif haklarını takip etmek için kurulan dernek gibi kuruluşlar hâlâ yayıncı kuruluşların kafasında boza pişirmeye devam ediyor.

Ceza davalarıyla gazetecileri adliye koridorlarında süründürüyorlar.

Gazeteciliğin hukuki haklarını savunacak hiç kimse yok.

Cemiyetler bile kim kime dum duma olmuş.

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Yazarların yazıları çalınır, yayımlanır...

Gazetecilerin fotoğrafları, haberleri çalınır yayımlanır...

Hukuki altyapısı hâlâ sıfır...

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Beş saniyelik parçalarını izinsiz çalan taksiler, otobüsler, minibüsler ve büfelere kadar takip ederek ceza davalarıyla milleti uğraştıranlara bu hukuki sopayı verenler utansın...

Sanatçı lobisine yenik düşenler de...

İşleri güçleri göz boyamak, tribüne oynamak olan siyasilere de yazıklar olsun...

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Ve düne kadar iki haberi, klibinin haberini yayımlatmak için medya kapılarında dört takla atarak gezenleri de biliyoruz ve unutmadık.

Yayıncı kuruluşlar olmasaydı hepsi bar ve pavyonlarda hâlâ çalıp söylüyor olacaklardı...

TBMM’de bu yasa değişmeli...

Medyanın yüz karasıdır bu kanun...

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